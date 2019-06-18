Слуцкий заявил, что Россия готова ответить на размещение базы США на Украине

Москва, 18 июня. Вооруженные силы РФ обладают высокой боеготовностью и готовы ответить на любые внешние вызовы. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на передаче «Факты» на канале «Россия-24», комментируя возможность размещения США своих баз на территории Украины.

«Давайте вспомним, что и том или ином виде у особо одаренных ребят в Вашингтоне такие идеи проскальзывали во времена еще президента Порошенко. Но этого не было сделано. Если хотите мою личную экстраполяцию, то вряд ли. Но попытки такого плана могут происходить», — сказал Слуцкий в ответ на вопрос о том, могут ли американцы разместить свои базы под Харьковом.

Председатель комитета Госдумы по международным делам подчеркнул, что РФ готова ответить на любые подобного рода шаги.

«Сегодня наши Вооруженные силы как никогда обладают высокой боеготовностью. Так, чтобы ни единый волосок не упал с головы ни одного россиянина», — заметил он.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на научно-практической конференции с руководящим составом российских Вооруженных сил сообщил, что Армия России в ближайшее время получит гиперзвуковое и лазерное оружие. По словам Шойгу, с 2013 года оснащенность армии РФ инновационным вооружением возросла в 3,8 раза. К началу текущего года этот показатель составил 64%.