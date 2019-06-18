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Стали известны подробности напугавшей Киркорова посадки самолета в «Домодедово»

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Самолет с Киркоровым на борту попал в ЧП при посадке в аэропорту «Домодедово»

Москва, 18 июня. Певец Филипп Киркоров сообщил, что попал в экстренную ситуацию при посадке в московском аэропорту «Домодедово».

Киркоров вместе со своими детьми возвращался в Москву из Болгарии, где у артиста состоялся гастрольный тур. Певец и его дети летели рейсом авиакомпании S7. Внезапно произошло то, что напугало пассажиров самолета.

«Очень резко снизились, коснулись земли и тут же взлетели наверх… Все остальное было в руках пилотов и сил небесных, которые нас вернули на землю в нормальное положение. Наш полет из Варны мог закончиться и по-другому», — сказал Киркоров в комментарии телеканалу «360».

Киркоров рассказал, что дети испугались, а сам он сравнил опасный полет с аттракционом «Американские горки», пишет  URA.RU.

Корреспондент Федерального агентства новостей связался представителем авиакомпании S7, который подтвердил, что рейс из Варны действительно заходил на второй круг. При этом в авиакомпании подчеркнули, что посадка прошла штатно и без вызова экстренных служб.

«Командир принял решение об уходе на второй круг из-за ветра. Никакой жесткой посадки не было», — сообщили в пресс-службе S7.

Один из сотрудников столичного аэропорта «Домодедово» на условиях анонимности сообщил корреспонденту ФАН, что в момент посадки в районе взлетно-посадочной полосы были зафиксированы сильные порывы бокового ветра, поэтому командир воздушного судна решил уйти на второй круг.

«При порыве ветра бокового могло снести с полосы, командир принял правильное решение, подстраховался. Они приземлились вовремя, даже на пять минут раньше — в 17.55, а должны были в 18.00», — сообщил источник.

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Автор: Артем Никулин
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