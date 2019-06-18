Лаврентьев передал президенту Ирака послание Путина

Багдад, 18 июня. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев передал президенту Ирака Бархаму Салеху послание его российского коллеги Владимира Путина, сообщает пресс-служба иракского президента.

Салех «высоко оценил роль России в борьбе с терроризмом и оказанную Ираку поддержку». При этом глава государства отметил, что положить конец «страданиям сирийского народа» можно только при помощи политического урегулирования кризиса.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, 17 и 18 июня в Багдаде прошли консультации российской межведомственной делегации с иракскими властями. Стороны обсудили ситуацию в регионе Ближнего Востока с акцентом на положение в Сирии, совместные усилия Ирака и Сирии в деле борьбы с терроризмом, а также создание безопасных условий для возвращения беженцев.

Ранее стало известно, что Ирак отправит своих наблюдателей на переговоры астанинского формата по урегулированию кризиса в Сирии. Ирак и Ливан были приглашены на встречи в астанинском формате в качестве наблюдателей.