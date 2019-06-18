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Участницы Севастопольского бала офицеров привели в восторг мужчин на Западе

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Участницы Севастопольского бала офицеров привели в восторг мужчин на Западе

Лондон, 18 июня. Британское издание Daily Mail опубликовало материал, посвященный шестому ежегодному Севастопольскому балу офицеров. Читатели восхитились красотой русских женщин.

Севастопольский бал офицеров в этом году был посвящен юбилею возвращения Крыма и Севастополя в состав России. В торжественном мероприятии приняли участие около тысячи человек. На бал пришли 150 офицеров со своими супругами, а также 130 гражданских пар. На встречу также были приглашены атташе 15 стран.

Daily Mail рассказал британцам об этом красивом событии. Для наглядности читателям были представлены фотографии с мероприятия.

Взгляд мужчин на Западе остановился на русских женщинах: иностранцы восхитились их стройными фигурами и отсутствием татуировок на теле. Британцы признались, что это стало глотком свежего воздуха для них, так как дамы в их странах не сильно беспокоятся о своем внешнем виде.

«Не то что американки, — поделился мнением пользователь с ником lives matter. — Те с ног до головы в наколках, как зэки, и одеваться толком не умеют».

Участницы Севастопольского бала офицеров привели в восторг мужчин на Западе

С ним согласился некто Mzungu. Он отметил, что разница между россиянками и женщинами на Западе весьма разительна.

«Как много в России и странах бывшего СССР симпатичных женщин, молодых и стройных, — не то что наши пьяные толстухи, изрисованные татуировками», — написал он в комментарии к статье.

В целом читатели отметили, что мероприятие в Севастополе было очень эффектным, передает РИА Новости.

Участницы Севастопольского бала офицеров привели в восторг мужчин на Западе

«Много хорошо воспитанных, утонченных и элегантно одетых мужчин и женщин», — резюмировал пользователь SGinNC.

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Автор: Катерина Иванова
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