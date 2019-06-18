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Делегация РФ обсудила в Ираке ситуацию в Сирии

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Делегация РФ обсудила в Ираке ситуацию в Сирии

Москва, 18 июня. Российская межведомственная делегация обсудила в Багдаде ситуацию на Ближнем Востоке с акцентом на Сирию, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В российскую делегацию вошли спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, а также представители министерства обороны.

17 и 18 июня в Багдаде российская сторона провела консультации с премьером Ирака Аделем Абдельмахди, президентом Бархамом Салехом, министром иностранных дел Мухаммадом Али аль-Хакимом и начальником генштаба Усманом аль-Ганими.

«Состоялось подробное обсуждение ситуации в регионе Ближнего Востока с акцентом на положение в Сирии», — говорится в сообщении МИД РФ. 

Стороны обсудили совместные усилия Ирака и Сирии в деле борьбы с терроризмом, а также создание безопасных условий для возвращения беженцев.

По данным МИД РФ, Багдад приветствовал решение России, Ирана и Турции о своем подключении к астанинскому формату в качестве наблюдателя.

Делегация РФ обсудила в Ираке ситуацию в Сирии

Ранее стало известно, что Ирак отправит своих наблюдателей на переговоры астанинского формата по урегулированию кризиса в Сирии. Ранее Ирак и Ливан были приглашены на встречи в астанинском формате в качестве наблюдателей. 

В апреле состоялся 12-й раунд переговоров в астанинском формате с участием представителей России, Турции и Ирана. Также в переговорах приняли участие представители сирийской оппозиции и спецпосланник генсека ООН по Сирии Педерсен. Для него это были первые переговоры с момента вступления в должность.

Дата следующих переговоров в астанинском формате пока не называется. Предполагается, что встреча состоится в июле.

В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что могут быть предприняты шаги по дальнейшему развитию и укреплению астанинского процесса. В этот процесс могут быть вовлечены Иордания, Ирак, Ливан, Германия и Китай. Турецкий президент подчеркнул, что его российский коллега Владимир Путин поддерживает эту идею.

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Автор: Олеся Волкова
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