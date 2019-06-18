Несколько блиндажей ВСУ в Донбассе сгорели вместе с военными

Луганск, 18 июня. Двое военнослужащих украинской армии погибли в Донбассе при возгорании блиндажей, сообщил представитель пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Филипоненко сообщил, что в связи с наступлением в зоне так называемой ООС на позициях ВСУ «участились случаи возгорания фортификационных сооружений».

По его словам, 12 и 13 июня в подразделениях 54-й и 14-й бригад, которые базируются в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое, произошло возгорание блиндажей. Жертвами пожара, как отметил представитель Народной милиции ЛНР, стали двое военнослужащих ВСУ, еще четверо получили сильные ожоги.

Филипоненко добавил, что в 14-й бригаде было уничтожено штатное вооружение и боеприпасы к нему.

Напомним, гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. После госпереворота ЛНР и ДНР заявили о своей независимости, Киев в ответ начал вести военную операцию. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки между сторонами конфликта продолжаются до сих пор.