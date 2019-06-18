Эрдоган не верит, что смерть экс-президента Египта была «обыкновенной»

Анкара, 18 июня. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не считает смерть бывшего главы Египта Мухаммеда Мурси «обыкновенной».

Агентство Anadolu опубликовало комментарий Эрдогана о смерти бывшего египетского президента.

«Я не верю, что это обыкновенная смерть», — заявил глава Турции.

#BREAKING ‘I don’t believe this is a normal death,’ Turkish president says over demise of Egypt's ousted President Morsi — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) June 18, 2019

Напомним, Мурси ушел из жизни в возрасте 67 лет. От власти бывший президент Египта был отстранен семь лет назад.

Апелляционный суд Египта в 2017 году подтвердил законность приговора Мурси, которого обвинили в шпионаже в пользу Катара. Бывший президент был отправлен на 25 лет в тюрьму.

Мурси скончался во время во время перерыва между судебными заседаниями. Перед этим подсудимый попросил у судьи дать ему слово. Однако бывший египетский лидер упал в обморок. Политика госпитализировали, но спасти его уже не удалось: он умер. По данным СМИ, у него случился сердечный приступ.

Свергнутый президент Египта был похоронен в Каире. На церемонии присутствовали члены его семьи.

В Генпрокуратуре Египта пообещали выяснить причину смерти Мурси. Правозащитники потребовали тщательно расследовать смерть бывшего президента страны.