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Эрдоган не верит, что смерть экс-президента Египта была «обыкновенной»

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Эрдоган не верит, что смерть экс-президента Египта была «обыкновенной»

Анкара, 18 июня. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не считает смерть бывшего главы Египта Мухаммеда Мурси «обыкновенной».

Агентство Anadolu опубликовало комментарий Эрдогана о смерти бывшего египетского президента.

«Я не верю, что это обыкновенная смерть», — заявил глава Турции.

Напомним, Мурси ушел из жизни в возрасте 67 лет. От власти бывший президент Египта был отстранен семь лет назад.

Апелляционный суд Египта в 2017 году подтвердил законность приговора Мурси, которого обвинили в шпионаже в пользу Катара. Бывший президент был отправлен на 25 лет в тюрьму. 

Эрдоган не верит, что смерть экс-президента Египта была «обыкновенной»

Мурси скончался во время во время перерыва между судебными заседаниями. Перед этим подсудимый попросил у судьи дать ему слово. Однако бывший египетский лидер упал в обморок. Политика госпитализировали, но спасти его уже не удалось: он умер. По данным СМИ, у него случился сердечный приступ.

Свергнутый президент Египта был похоронен в Каире. На церемонии присутствовали члены его семьи.

В Генпрокуратуре Египта пообещали выяснить причину смерти Мурси. Правозащитники потребовали тщательно расследовать смерть бывшего президента страны.

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Автор: Катерина Иванова
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