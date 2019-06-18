Российские корабли снова включили в белый список Парижского меморандума

Москва, 18 июня. Корабли, ходящие под российским флагом, вновь включены в белый список Парижского меморандума о взаимопонимании (Paris MOU). Об этом во вторник сообщил Российский профсоюз моряков (РПСМ).

«Россия, в прошлом году попавшая в серый список, вернулась в белый и занимает в нем 40 место – предпоследнее перед Южной Кореей. Новый рейтинг будет использоваться для расчета профиля риска судов с 1 июля 2019 года», — говорится в сообщении.

Место, которое занимает тот или иной флаг страны в данном рейтинге, зависит от того, насколько тщательно суда выполняют требования безопасности и правила судоходства. Если по итогам судовых инспекций нареканий не возникает, то флаг, под которым ходят корабли, вносится в белый список Парижского меморандума. Если же нарушения есть, то — в серый или черный список.

Отметим, что в прошлом году Россия оказалась в сером списке, расположившись на 44 месте рейтинга. В этом году ей удалось подняться на 40-е место, что обеспечило попадание в белый список.

Всего в белый список попал 41 флаг, в серый — 18, в черный — 14. Помимо России свои показатели улучшила Литва (перешла в белый список) и Вануату (перешла в серый). Саудовская Аравия, наоборот, опустилась в серый список, а Монголия — в черный.