Эксперт предложил варианты для ревизии ПДД в России

Первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой заявил, что в стране необходимо провести ревизию правил дорожного движения. По его словам, даже личный состав сил правопорядка достаточно сложно находит необходимые подпункты, параграфы, разделы в ПДД.

Председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей признался, что ни один закон в принципе не идеален. И правила дорожного движения тут не исключение.

— Знаете, в любом законе всегда есть что совершенствовать. Другой вопрос, что иногда эти совершенствования приводят к тому, что становится еще хуже. И когда говорят, что закон совершенен или нет, я, как юрист по первому образованию, могу сказать, что это в корне неправильная позиция. Потому что необходимо обсуждать, прежде всего, нормы закона. Вот в обществе началось обсуждение нового Кодекса об административных правонарушениях. Но как можно его обсуждать, когда надо обсуждать каждую статью? Там же большинство статей имеет отношение к людям.

— То же самое и с ПДД.

— Во-первых, не надо забывать, что они имеют отношение в том числе и к международному праву. Потому что многие вещи, даже большинство вещей, носят, собственно говоря, международный характер. Но какие-то вещи носят и чисто федеральный характер. В частности, вопрос регулирования скорости.

— А ведь есть еще и чисто региональные вещи. Вот, например, в Москве за неправильную парковку штрафуют на пять тысяч рублей. И это не соответствует федеральному закону. Почему для столицы сделано такое исключение? Считается, что здесь люди много зарабатывают?

— Знаете, когда мы говорим о штрафах, я больше внимания уделяю следующим аспектам. Вопрос объективности этого штрафа. Это первое. Второе: вопрос своевременного уведомления человека, чтобы он мог его обжаловать или оплатить в определенный срок…

— В течение 20 дней.

— Да, совершенно верно, оплатить штраф в этот срок с 50%-ной скидкой.

— Но не все! Штраф за то же нарушение правил парковки в Москве наполовину не оплатишь.

— Не все. Вообще, с точки зрения штрафов я бы по-другому, может быть, ко всему этому относился. У нас редко используется такая норма, как предупреждение. То есть, если человек, допустим, совершил неправильную парковку один раз в год, ну, почему бы его не простить? Второй раз — пожалуйста, уже отдай эти пять тысяч рублей. Если же в третий раз, то, может быть, заплати еще больше.

— То есть в прогрессии?

— Вот в этом, наверное, и плюс. А еще это должно быть привязано к доходам. Возможно, для менее обеспеченного человека, который живет на небольшие деньги, штраф существенен один. А для человека, наоборот, более обеспеченного, совсем другой. Ведь штраф — это не просто способ для государства получить финансы. А чтобы человек такого больше не делал. Поэтому для кого-то пять тысяч рублей, извините, это просто как заплатить один раз за парковку. А для кого-то это существенные деньги, которые, может, помогут полностью собрать сумму для обучения ребенка или для оплаты квартиры.

В своей речи во время открытия факультета переподготовки сотрудников ГИБДД при Университете МВД в подмосковной Истре Александр Горовой после слов о том, что даже сотрудники полиции порой теряются при поиске нужных разделов ПДД, вполне резонно вопросил: «А что мы можем спрашивать с участников дорожного движения?»

Он также заявил о необходимости участия МВД РФ в реформе КоАП, концепция которого недавно была опубликована правительством.

Полный текст интервью с Антоном Цветковым читайте на сайте РИА ФАН в ближайшее время.