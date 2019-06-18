Врач объяснил причину дрожи Меркель на встрече с Зеленским

Москва, 18 июня. Причиной внезапной дрожи, которая началась у канцлера Германии Ангелы Меркель во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, стало банальное обезвоживание. Об этом заявил врач общей практики Юрий Ярошенко.

По его словам, сильная дрожь, которую можно заметить на видео, является реакцией организма 64-летнего канцлера на жару. Во вторник днем столбик термометра в Берлине достиг отметки в 30 градусов по Цельсию, а глава государства в этот момент была вынуждена стоять неподвижно на солнцепеке, пока играл официальный гимн.

«Имеет место генерализованный тремор — это не судорожный припадок, это тремор, который большей частью, в данном конкретном случае может означать, что человек находится в обезвоженном состоянии», — пояснил Ярошенко «Пятому каналу».

Врач добавил, что симптомы генерализованного тремора такие же, как при лихорадке или сильном ознобе.

Ранее сообщалось, что Меркель во время встречи с Зеленским, который прибыл в Берлин с официальным визитом, стало плохо. У немецкого политика началась сильная дрожь, которую она никак не могла унять. Позже канцлер сказала журналистам, что ей полегчало после того, как она выпила несколько бутылок воды. Зеленский в свою очередь, отвечая на вопрос, почему он не попытался помочь Меркель, отметил, что стоял рядом, поэтому глава ФРГ была в полной безопасности.

Отметим, что визит Зеленского в Берлин является его первой официальной поездкой в Германию. Лидеры двух стран должны обсудить двусторонние отношения, выполнение минских договоренностей, ситуацию в Донбассе, а также реализацию реформ на Украине.