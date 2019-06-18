Почти миллион обращений к Путину отправили россияне перед прямой линией

Москва, 18 июня. Почти миллион обращений от россиян получено перед прямой линией с президентом России Владимиром Путиным, свидетельствуют данные колл-центров.

На 18.00 часов по московскому времени было получено более 950 тысяч обращений, передает телеканал «Россия 24». В колл-центре уточнили, что более 550 тысяч вопросов россияне задали президенту по телефону, более 250 тысяч вопросов были переданы через SMS и MMS, еще примерно 42 тысячи посланий были оставлены на сайте главы государства.

Также россияне почти 48 тысяч раз обратились к Путину через мобильное приложение, более 35 тысяч сообщений президенту были опубликованы в социальных сетях.

Прямая линия с президентом России начнется в 12.00 по московскому времени 20 июня. Беседу президента с россиянами и не только будут транслировать Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», МИР, ОТР, НТВ, «Радио России», «Вести FM» и «Маяк».

Вопросы главе государства можно оставлять через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», на сайте moskva-putinu.ru, через специальное приложение, а также по телефону — через SMS, MMS или с помощью звонка. Во время эфира прямой линии можно попытаться задать вопрос президенту через приложения «Москва — Путину» и «ОК Live».

В прошлом году прямая линия с Путиным продлилась 4 часа 20 минут. Глава государства ответил на 73 вопроса. Всего поступило два миллионов обращений, с которыми глава государства пообещал ознакомиться после эфира.