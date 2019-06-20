Летнее солнцестояние 2019: когда наступает, традиции и приметы, Иван Купала и обряды на замужество

В дни летнего солнцестояния, когда ночь — самая короткая в году, а день — самый длинный, наши предки чествовали Ивана Купалу (в разгар лета церковь отмечает Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи). Это время на Руси было связано с народными традициями и обрядами, в том числе на замужество.

Когда наступает летнее солнцестояние в 2019 году

Напомним, летнее солнцестояние (летний солнцеворот) наступает, когда наклон вращения оси Земли в направлении Солнца становится наименьшим. В Северном полушарии летнее солнцестояние наступает 20 или 21 июня, в Южном — 21 или 22 декабря.

Летнее солнцестояние 2019 наступит в пятницу, 21 июня, в 18.54 по московскому времени.

Летнее солнцестояние и Иван Купала

Иван Купала, или Иванов день — народное название праздника Рождество Иоанна Предтечи (Крестителя). Изначально Иван Купала совпадал с летним солнцестоянием, но затем праздник стали отмечать немного позже. Западные христиане, живущие по григорианскому календарю, отмечают Иванов день 23 июня, в канун Рождества Иоанна Крестителя, отмечаемого 24 июня.

Церкви, живущие по юлианскому календарю, в том числе Русская православная церковь, празднуют Рождество Иоанна Крестителя (он же Иван Купала) 7 июля. Поэтому в России знаменитая ночь накануне Ивана Купалы — это ночь с 6 на 7 июля.

Летнее солнцестояние: народные традиции

Народные традиции на летнее солнцестояние и на Ивана Купалу тесно связаны с водой. В это время в деревнях начинался «официальный» купальный сезон: считалось, что притомившиеся от хулиганства и неприличных забав русалки уже опустились на дно водоемов и спят, не тревожа купальщиков.

Также в это время в большом почете был огонь, как одна из важнейших стихий. Поэтому наши предки в самые светлые летние ночи жгли костры у водоемов, водили хороводы и прыгали через огонь. Считалось, что такой прыжок, как и купание, является очистительным.

С летнего солнцестояния начинали заготавливать банные веники, поскольку в это время лес уже окончательно созрел и готов поделиться с человеком своей силой. Тех, кто ломал березу на веники раньше летнего солнцестояния, осуждали: люди верили, что природа может отомстить не только ослушнику, но и всей его семье, а также соседям, наслав болезни и даже мор.

Летнее солнцестояние: что можно есть

В 2019 году летнее солнцестояние не совпадает с постом, то есть особых ограничений в питании еще нет. Дело в том, что достаточно строгий Петров пост начнется в этом году только 24 июня (дата начала поста зависит от времени Пасхи и Троицы).

Тем не менее, в летний период по традиции на Руси старались не объедаться мясом и вообще избегать тяжелой пищи. Самыми предпочтительными в питании считались плоды земли — сада и огорода. А, поскольку Иван Купала связан с водой (как известно, Иоанн Креститель крестил Иисуса в водах реки Иордан), — в это время разрешены и даже рекомендованы рыба (особенно свежая) и морепродукты.

Летнее солнцестояние: обряды на замужество

В разгар лета на Руси традиционно начинались гуляния молодежи, в том числе не вполне невинные. Это было время, когда молодые люди искали себе пару, а живучие в некоторых местах дохристианские традиции разрешали делать это не слишком церемонно.

Женщины и девушки на летнее солнцестояние начинали заготовку целебных трав и растений, в том числе тех, которые считались приворотными. Девушки, естественно, активно искали приворотное зелье на скорое замужество. Самым подходящим растением для приворота богатого доброго мужа, достатка и благополучия считался таинственный цветок папоротника, якобы расцветающий раз в сто лет. И, хотя на самом деле папоротник не цветет, и по сию пору на летнее солнцестояние и на Ивана Купалу девушки ищут заветный цветок, рассчитывая приворожить любимого да приманить счастье и удачу.

Ну, а за неимением цветка папоротника, красавицы, чтобы приворожить любимого, надевали венки из полевых цветов. В особенном почете в качестве приворотного цветка было травянистое двуцветное растение иван-да-марья. Из трав и цветов плели куколок-обереги, которые нужно было незаметно подсунуть в карман предмета воздыханий, считалось, что привороженный юноша не устоит перед чарами красавицы и задумается о свадьбе.

Также важные приметы на замужество были связаны с огнем — если девушке прыгнуть через костер, взявшись за руки с понравившимся парнем, значит свадьба не за горами.

Не с кем вместе прыгнуть — не беда: прыгай сама, ждет здоровье и удача.

Побоялась прыгать: пеняй на себя — и подруги засмеют, и сельчане осудят и даже могут заподозрить в ворожбе.

Согласно народному поверью, дети, родившиеся в летнее солнцестояние, растут здоровыми и сильными, ведь им покровительствует само небесное светило.