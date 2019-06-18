Американские СМИ объяснили страх НАТО перед российским ЗРК С-400

Москва, 18 июня. Американское издание RealClear Defense назвало главную причину страха НАТО перед российским ЗРК С-400.

Авторы материала отметили, что российским зенитно-ракетным комплексом С-400 «Триумф» интересуются не только экспертное сообщество, но и западные СМИ. Это внимание связано с тем, что многие страны, в том числе Индия, Саудовская Аравия, Катар, заявляют о желании приобрести новое российское вооружение.

«Продажа высокотехнологичного вооружения способствует диверсификации российской экономики, эти процессы уменьшают ее зависимость от экспорта природных ресурсов», — объясняют американские эксперты.

По их словам, еще одним плюсом является стратегическое преимущество — это престиж и международный статус.

«Москва показывает миру, что является силой, с которой необходимо считаться», — подчеркивается в материале, перевод которого представляет «ПолитРоссия».

Американское издание сообщает, что выход ЗРК С-400 на международный рынок демонстрирует способность РФ создавать системы вооружений, которые могут нести определенную угрозу американским самолетам. Также продажа современных систем вооружений позволяет России налаживать партнерские отношения с ведущими странами мира. Эксперты считают, что приобретение Китаем российских комплексов выведет сотрудничество двух государств на новый уровень.

«Если мощные радары С-400 будут развернуты на территории НАТО, это станет для Москвы большой победой», — уверены эксперты из США.

Напомним, Турция намерена приобрести у РФ четыре дивизиона ЗРК С-400. Планируется, что поставки будут осуществлены в июле текущего года. На Анкару в связи со сделкой с Россией серьезное давление оказывают США. Однако Турция не намерена отказываться от вооружения.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в комментарии Федеральному агентству новостей объяснил, почему США боятся поставок российских С-400 Турции.