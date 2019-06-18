Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Массажистка с Украины рассказала, как Александр Кузнецов умирал у нее на руках

918
0 Оставить комментарий

Массажистка с Украины рассказала, как Александр Кузнецов умирал у нее на руках

Москва, 18 июня. Массажистка Мария Станко, которая называет себя возлюбленной актера Александра Кузнецова, рассказала о последних часах жизни артиста.

Певец Игорь Наджиев сообщил, что с осени прошлого года Станко, которая приехала в Россию с Украины, жила вместе с Кузнецовым и стала для актера самым близким человеком. Бывшая жена актера Юлия Рутберг тоже подтвердила, что Мария была «последней женщиной, которая была рядом с Сашей».

«Называет себя его гражданской женой, а теперь вдовой, это ее право. Действительно помогала ему и была до конца рядом, приняла на себя весь уход за больным», — сказала 53-летняя Рутберг.

Женщина занималась реабилитацией Кузнецова после курса лучевой терапии. По словам массажистки, однажды актер попросил ее переехать к нему. Станко считает, что Кузнецов, тяжело переживавший расставание с Кристиной Татаренковой, увидел в ней человека, который не бросит.

По словам Станко, она была с артистом до последнего. Однажды Кузнецову ночью стало плохо, медики отказывались забирать его в больницу и делать обезболивающий укол, сообщила подруга артиста.

«В лицо заявили, что это конец, что ему уже ничего не поможет. Это подло! Такая медицина последнюю веру у человека отбирает», — сказала она в беседе с «Экспресс газетой».

В день смерти Кузнецов находился, по словам Станко, на аппарате искусственного дыхания и умер у нее на руках.

«Моргал мне до последнего вздоха, подавал какие-то знаки, — сказала женщина. — А потом я увидела, что из его глаз скатились слезы, и я поняла, что все…».

Александр Кузнецов скончался на 60-м году жизни 6 июня. На протяжении нескольких лет он боролся с онкологическим заболеванием.

infox - new
Автор: Данила Копп
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров