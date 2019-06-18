Массажистка с Украины рассказала, как Александр Кузнецов умирал у нее на руках

Москва, 18 июня. Массажистка Мария Станко, которая называет себя возлюбленной актера Александра Кузнецова, рассказала о последних часах жизни артиста.

Певец Игорь Наджиев сообщил, что с осени прошлого года Станко, которая приехала в Россию с Украины, жила вместе с Кузнецовым и стала для актера самым близким человеком. Бывшая жена актера Юлия Рутберг тоже подтвердила, что Мария была «последней женщиной, которая была рядом с Сашей».

«Называет себя его гражданской женой, а теперь вдовой, это ее право. Действительно помогала ему и была до конца рядом, приняла на себя весь уход за больным», — сказала 53-летняя Рутберг.

Женщина занималась реабилитацией Кузнецова после курса лучевой терапии. По словам массажистки, однажды актер попросил ее переехать к нему. Станко считает, что Кузнецов, тяжело переживавший расставание с Кристиной Татаренковой, увидел в ней человека, который не бросит.

По словам Станко, она была с артистом до последнего. Однажды Кузнецову ночью стало плохо, медики отказывались забирать его в больницу и делать обезболивающий укол, сообщила подруга артиста.

«В лицо заявили, что это конец, что ему уже ничего не поможет. Это подло! Такая медицина последнюю веру у человека отбирает», — сказала она в беседе с «Экспресс газетой».

В день смерти Кузнецов находился, по словам Станко, на аппарате искусственного дыхания и умер у нее на руках.

«Моргал мне до последнего вздоха, подавал какие-то знаки, — сказала женщина. — А потом я увидела, что из его глаз скатились слезы, и я поняла, что все…».

Александр Кузнецов скончался на 60-м году жизни 6 июня. На протяжении нескольких лет он боролся с онкологическим заболеванием.