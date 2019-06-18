Ангеле Меркель стало плохо на встрече с Владимиром Зеленским. События дня. ФАН-ТВ

ДРСМД остановлен
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вплотную подобрался к грани развала. Госдума России приняла закон о приостановке ДРСМД в ответ на действия США. Об окончательном выходе из договора речь пока не идет, но можно сказать наверняка: инициатором диалога по этой проблеме Россия больше не станет. Кстати, новый закон Госдуме предложил сам президент России Владимир Путин — депутаты его поддержали:
«Реакция с нашей стороны абсолютно своевременная, адекватная. Мы проведем фундаментальные слушания стабильности, пригласив крупнейших ученых, и посовещаемся, каким образом мы можем здесь на парламентской площадке прийти к здравому пониманию дорожной карты наших дальнейших действий», — сказал Леонид Слуцкий, председатель Комитета Госдумы по международным делам.
«Россия осталась в единственном лице, американцы свою позицию обозначили. Процесс выхода ими полностью контролируется, по существу точка невозврата пройдена ими. В итоге принято политическое решение договор приостановить», — рассказал Владимир Шаманов, председатель Комитета по обороне.
В начале текущего года президент Штатов Дональд Трамп объявил о выходе из ракетного договора, заключенного еще с Советским Союзом. Причиной стали якобы нарушения Москвы. А именно — ракеты военного комплекса «Искандер», чья дальность якобы превышает 500 км, что запрещено. Но Россия категорически эти обвинения отвергла — более того, ответила взаимностью: обвинила США в несоблюдении договора и приостановила его. Впрочем, Штатам вряд ли до этого есть дело, ведь развал оружейных соглашений для них стал, по сути, трендом: ДРСМД, международный договор по торговле оружием, ядерная сделка с Ираном. Судя по всему, на очереди и другой документ: о стратегических наступательных вооружениях. Россия и США о его продлении так и не договорились, хотя сроки истекают уже в 2021 году.
Зеленский в Берлине
А президент Украины Владимир Зеленский тем временем набирается международного опыта. Сегодня он впервые в качестве главы государства прибыл с визитом в Берлин на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. На повестке дня оказался широкий круг тем: двухстороннее сотрудничество в экономике, военный кризис в Донбассе и даже, как ни странно, отношения с Россией. Меркель подняла вопрос о снятии санкций против нашей страны, но, как выяснилось, этого не случится до успеха минских соглашений. Видимого прогресса в них, к сожалению, пока нет, и власти Киева такая позиция, кажется, более чем устраивает. Но вот от некоторых вопросов Меркель, кажется, стало не по себе — на встрече с Зеленским ее буквально затрясло. Впрочем, комментаторы в соцсетях уже предположили, что президент Украины — не кто иной, как энергетический вампир. Кстати, поднимался и вопрос энергетики, а именно «Северный поток — 2». Вот здесь-то, как и ожидалось у Германии и Украины разногласия серьезные — более того, противоположные позиции. Российско-немецкий газовый проект уже давно вызывает раздражение на Западе. Украина, США и ряд других стран видят в нем угрозу, как бы пафосно ни звучало, энергонезависимости Европы. И вновь грозят санкциями. Правда, у Москвы к ним уже, судя по всему, иммунитет.
Плахотнюк ответит по закону?
Политический кризис в Молдавии кончился, но вот его виновники пока не ответили по закону. Министр внутренних дел страны Андрей Нэстасе требует лишить неприкосновенности депутата и лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. И, более того, объявить его в международный розыск. Кстати, Россия это сделала еще в 2017-м, когда молдавский политик был заочно арестован по делу о покушении на убийство. Но в Молдавии Плахотнюк, кажется, чувствовал себя комфортно. До текущего момента. По мнению молдавских властей, именно Плахотнюк во главе Демократической партии стоял за попыткой госпереворота. Стоит отметить, что ранее в стране прошли выборы в парламент: победила партия социалистов, второе место — у евроблока ACUM, а вот демократы остались не у дел. И, видимо, решили захватить власть через Конституционный суд, тот отстранил президента Игоря Додона и призвал распустить парламент. Но ни депутаты, ни глава государства этому решению не подчинились. Правда, на фоне новостей о том, что Плахотнюк и его соратники бежали из страны, суд свои решения внезапно отменил. Настолько резкая смена позиций, кажется, удивила премьер-министра Молдавии Майю Санду: она призвала судей немедленно уйти в отставку. Что же касается Плахотнюка, он, если верить СМИ, сбежал не куда-нибудь, а на Украину. Андрей Нэстасе уже запросил у Киева официальные данные на этот счет.