Ангеле Меркель стало плохо на встрече с Владимиром Зеленским. События дня. ФАН-ТВ

ДРСМД остановлен Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вплотную подобрался к грани развала. Госдума России приняла закон о приостановке ДРСМД в ответ на действия США. Об окончательном выходе из договора речь пока не идет, но можно сказать наверняка: инициатором диалога по этой проблеме Россия больше не станет. Кстати, новый закон Госдуме предложил сам президент России Владимир Путин — депутаты его поддержали: «Реакция с нашей стороны абсолютно своевременная, адекватная. Мы проведем фундаментальные слушания стабильности, пригласив крупнейших ученых, и посовещаемся, каким образом мы можем здесь на парламентской площадке прийти к здравому пониманию дорожной карты наших дальнейших действий», — сказал Леонид Слуцкий, председатель Комитета Госдумы по международным делам. «Россия осталась в единственном лице, американцы свою позицию обозначили. Процесс выхода ими полностью контролируется, по существу точка невозврата пройдена ими. В итоге принято политическое решение договор приостановить», — рассказал Владимир Шаманов, председатель Комитета по обороне. В начале текущего года президент Штатов Дональд Трамп объявил о выходе из ракетного договора, заключенного еще с Советским Союзом. Причиной стали якобы нарушения Москвы. А именно — ракеты военного комплекса «Искандер», чья дальность якобы превышает 500 км, что запрещено. Но Россия категорически эти обвинения отвергла — более того, ответила взаимностью: обвинила США в несоблюдении договора и приостановила его. Впрочем, Штатам вряд ли до этого есть дело, ведь развал оружейных соглашений для них стал, по сути, трендом: ДРСМД, международный договор по торговле оружием, ядерная сделка с Ираном. Судя по всему, на очереди и другой документ: о стратегических наступательных вооружениях. Россия и США о его продлении так и не договорились, хотя сроки истекают уже в 2021 году.

Зеленский в Берлине А президент Украины Владимир Зеленский тем временем набирается международного опыта. Сегодня он впервые в качестве главы государства прибыл с визитом в Берлин на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. На повестке дня оказался широкий круг тем: двухстороннее сотрудничество в экономике, военный кризис в Донбассе и даже, как ни странно, отношения с Россией. Меркель подняла вопрос о снятии санкций против нашей страны, но, как выяснилось, этого не случится до успеха минских соглашений. Видимого прогресса в них, к сожалению, пока нет, и власти Киева такая позиция, кажется, более чем устраивает. Но вот от некоторых вопросов Меркель, кажется, стало не по себе — на встрече с Зеленским ее буквально затрясло. Впрочем, комментаторы в соцсетях уже предположили, что президент Украины — не кто иной, как энергетический вампир. Кстати, поднимался и вопрос энергетики, а именно «Северный поток — 2». Вот здесь-то, как и ожидалось у Германии и Украины разногласия серьезные — более того, противоположные позиции. Российско-немецкий газовый проект уже давно вызывает раздражение на Западе. Украина, США и ряд других стран видят в нем угрозу, как бы пафосно ни звучало, энергонезависимости Европы. И вновь грозят санкциями. Правда, у Москвы к ним уже, судя по всему, иммунитет.