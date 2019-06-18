Россия призвала ОБСЕ оценить издевательство Литвы над свободой слова

Москва, 18 июня. Российские власти обвинили Литву в попытке ввести цензуру после того, как местные депутаты выступили с предложением заблокировать доступ к сайту информагентства Sputnik Литва.

Как сообщает министерство иностранных дел России, эта инициатива является продолжением политики Литвы, направленной на дискриминацию российских СМИ, которые порой подвергаются в прибалтийской республике настоящей травле.

«Подобные репрессии против СМИ со стороны официального Вильнюса грубо нарушают международное право. Не говоря уже о том, что подобное просто недопустимо в современном цивилизованном обществе», — говорится в сообщении МИД России.

Москва призвала представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира и Евросоюз дать оценку «откровенному издевательству Литвы над свободой слова и СМИ», которое плохо соотносится с декларируемые Брюсселем принципами демократии.

Напомним, что в конце мая в аэропорту Вильнюса был задержан Шеф-редактор агентства Sputnik Литва Марат Касем. Допрос проводился в течение шести часов, после чего журналисту дали на подпись бумагу, в которой говорилось, что он представляет угрозу национальной безопасности для Литвы. Касема обвинили в том, что он «пропагандирует неправильные вещи», и выдворили его из страны на пять лет.

Посол России в Литве Александр Удальцов назвал «позорищем» действия литовских спецслужб. По его словам, действия против журналиста ярко характеризует то, что сегодня происходит в стране. Как считает политик, в республике идет «открытая война с инакомыслием».