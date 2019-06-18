Воронежский волонтер помогает инвалиду собрать деньги на жилье

Воронеж, 18 июня. Волонтер из Воронежа Евгения Горских помогает инвалиду-колясочнику собрать деньги на новое жилье. Евгения Горских уже много лет занимается волонтерской деятельностью. В июне 2019 года она стала героем дня в проекте «Гордость России». В настоящее время Горских пытается помочь с приобретением нового жилья 26-летнему Александру Безрукавому.

«Пытаюсь помочь с квартирой молодому парню-инвалиду Саше Безрукавому. Я знаю, что если я за это не возьмусь, то никто не возьмется и не поможет. Уж очень много порогов обивать приходиться», — пояснила Евгения.

Александр Безрукавый занимался спортом, служил в армии, а позднее начал работать водителем КамАЗа. В 2013 году Александр получил серьезную травму позвоночника во время ремонта грузовика. С тех пор парень может передвигаться только в инвалидной коляске. После этого Александр жил с родителями, однако в 2016 году умер его отец, а в 2018 году парень потерял мать.

В настоящее время Александр живет один в родительском доме в деревне Бутурлиновке. По словам Евгении, в деревне нет даже водопровода. При этом все бывшие соседи давно разъехались. Сначала Евгения пыталась «выбить» для Александра другое жилье от государства. Власти предложили парню перебраться в общежитие, однако Александр отказался.

«После публикаций о Сашиной проблеме на нее отреагировали власти, стали благоустраивать ему дом: воду проводят, канализацию. Хотя я считаю это пустой тратой денег. Там, где он живет, — сплошное болото. Благоустраивать единственный оставшийся в пустой деревне дом бесполезно», — отмечает Горских.

В настоящее время Евгения пытается подключить к решению данной проблемы общественность. Горских создала группу в социальных сетях, а также открыла счет для сбора средств на новое жилье.

«На проблему парня-колясочника люди откликаются. Я не знаю, как это должно быть, поскольку за такое дело взялась впервые, но, думаю, все идет как надо. Верю, что если взяться всем миром, то обязательно поможем», — уверена Евгения.

Она также добавила, что недавно к Александру приезжала съемочная группа одного из телеканалов. Журналисты сняли репортаж про Александра и Евгению. Горских уверена, что благодаря поддержке СМИ дело пойдет быстрее, передает NationNews.