ЕС отложил начало переговоров о членстве с Северной Македонией и Албанией

Брюссель, 18 июня. Совет Евросоюза отложил старт переговоров с Северной Македонией и Албанией о вступлении в ЕС. Об этом сообщил еврокомиссар по политике расширения Йоханнес Хан.

Отметим, вопрос о начале переговоров был перенесен с прошлого года. Его рассматривали министры на заседании Совета по общим вопросам во вторник, пишет РИА Новости.

«Сегодня были подтверждены европейские перспективы Западных Балкан, в заключениях отмечено, что ЕС считает стратегически важной интеграцию региона», — подчеркнул Хан.

По его словам, вопрос о «пакете расширения» будет еще раз рассмотрен в октябре.

Отметим, в настоящее время кандидатами на вступление в Евросоюз считаются Албания, Македония, Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, Косово и Турция.