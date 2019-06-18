В Германии объяснили, почему Катар не лишат ЧМ-2022 после задержания Платини

Париж, 18 июня. Катар не лишат чемпионата мира по футболу после задержания бывшего президент UEFA Мишеля Платини в рамках расследования дела о коррупции, заявил немецкий спортсмен, пловец Марко Хенрикс.

В Германии прокомментировали задержание Платини в рамках расследования дела о взятках при выборе страны-хозяйки чемпионата мира по футболу в 2022 году. Хенрикс считает, что из-за инцидента с бывшим президентом UEFA Катар не лишат ЧМ-2022, так как «в футболе все думают только о деньгах».

«Никто не будет менять решение, какие бы скандалы ни происходили — будь то арест Платини или гибель рабочих. Катар слишком много денег инвестировал в спортивные объекты, — приводит его слова телеканал «360». — Когда мы говорим о футболе, никто не думает о жертвах — только о деньгах».

Говоря о жертвах, спортсмен имел в виду погибших при строительстве спортивных объектов в Катаре мигрантов. По информации Хенрикса, в этой стране грубо нарушаются права человека. Он пояснил, что мигранты приезжают в Катар, чтобы заработать деньги на стройке, однако у них отнимают паспорта и превращают иностранцев в рабов.

«Еще несколько лет назад появилась информация о гибели людей на спортивных объектах в Катаре, — пояснил он. — Речь идет о примерно 1700 мигрантах — выходцах из Пакистана и Индии».

Напомним, французский портал Mediapart сообщил о задержании Платини в Париже. Адвокат спортивного чиновника Уильям Бурдон заявил, что его подопечный лишь давал свидетельские показания — задержание не являлось арестом. С аналогичным заявлением выступил официальный представитель Платини Жан-Кристоф Алькье.