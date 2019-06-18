Зеленский объяснил, почему не помог Меркель во время приступа

Берлин, 18 июня. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не помог канцлеру ФРГ Ангеле Меркель во время приступа дрожи на красной дорожке.

Во время торжественных мероприятий в Берлине Зеленский и Меркель остановились на красной дорожке в ожидании гимна. На опубликованных кадрах видно, как стоящую рядом с Зеленским Меркель бьет сильная дрожь. Канцлер пытается успокоить приступ, перекладывая руки, однако дрожь не унимается.

При этом Зеленский никак не помог канцлеру ФРГ, которой стало плохо во время мероприятия. После того, как гимн закончился, Меркель отдала честь солдатам бундесвера и прошла с Зеленским в канцелярию, сообщает Bild.

«Я стоял рядом с ней, и, поверьте мне, она была в безопасности», — объяснил Зеленский во время совместной пресс-конференции.

Также во время пресс-конференции Меркель успокоила журналистов, сообщив, что причиной приступа стало обезвоживание. Канцлер отметила, что уже выпила воды и теперь ей лучше. В столице Германии стоит 30-градусная жара, в связи с этим в СМИ появились предположения, что у Меркель случился солнечный удар.

Во вторник Зеленский прибыл в Берлин с однодневным визитом. В рамках этой поездки запланированы встречи с представителями правительства Германии. Эта поездка является первым официальным визитом Зеленского в ФРГ в должности президента Украины. Кроме того, президент Украины побеседует с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером во дворце Bellevue.