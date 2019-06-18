Глава Генштаба назвал нездоровые отношения одной из главных проблем ВСУ

Киев, 18 июня. Нездоровые отношения, сложившиеся между военными, являются одной из фундаментальных проблем Вооруженных сил Украины. Об этом во вторник заявил глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

«Есть проблема отношений в воинских коллективах. Когда солдат имеет проблему, либо видит нарушение, он идет не к своему командиру, чтобы сообщить об этом, а звонит волонтерам, либо еще кому-то. В коллективе при этом нездоровые отношения, необходимо их изменить», — отметил он.

По словам Хомчака, проблему недоверия между военнослужащими невозможно решить просто кадровыми перестановками. Необходимо изменить систему, но не сломать ее при этом, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Ранее сообщалось, что пьяный украинский военный расстрелял своих сослуживцев после ссоры 12 июня. В результате происшествия двое бойцов получили ранения. Также представители ЛНР сообщали о случаях дезертирства в рядах украинской армии.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.