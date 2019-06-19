Белый дом снял ограничения на наступательные операции в киберсфере. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Белый дом снял ограничения на наступательные операции в киберсфере, отношения между Польшей и Америкой, как характеризует Трампа люксембургский политик Жан-Клод Юнкер. О внутренней и внешней политике США, о том, что происходит на рынке слова, расскажет журналист, член Общественной палаты России Александр Малькевич.

У Международной федерации журналистов новый руководитель

В Тунисе прошел очередной конгресс Международной федерации журналистики. И у нее теперь появился новый руководитель. Все классно, кроме того, что он уже почти 10 лет находится в тюрьме в Марокко за свою правозащитную деятельность.

Запрос об экстрадиции Джулиана Ассанжа

Министерство юстиций США все-таки направило властям Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Военное присутствие Америки в Польше или что означают ротационные подразделения

Тем временем, Трамп занимается активной внешней политикой. Принял в Белом доме президента Польши Анджея Дуду. Польша собирается создать в стране американскую военную базу «Форт Трамп», потратить порядка 2 млрд долларов. Кроме того, еще собирается закупать американское оборудование, вооружение и еще на 8 млрд сжиженный газ. Ради такого, Трамп, конечно, принял Дуду в Белом доме, и даже попросил, чтобы истребители пролетели над Белым домом во время подписания соглашения о расширении американского военного присутствия в Польше и открытия «Форта Трамп».

Четыре тысячи американских солдат развернуты сейчас в Польше, и будет еще одна тысяча бойцов. С одной стороны, поляки ждали, что там чуть ли ни какие-то американские танки на воздушной подушке будут сброшены с самолетов. Нет. Это, так называемые, мирные подразделения логистической поддержки, да еще и на ротационной основе. Но, на самом деле, все гораздо страшнее и печальнее, потому что путем ротации, эта тысяча человек будет меняться, постоянно изучая и вскрывая проблемы распутицы, транспортировки, то есть фактически тысяча за тысячей вот этих американских специалистов будут смотреть, как можно моторизированным частям, каким-то иным военным подразделениям перемещаться вдоль границы. В общем, отработка логистических процедур на случай военного конфликта — это, так скажем, полезная для них штука, и довольно тревожная может быть для нас.

Польша не самая богатая страна в мире. Закупает американский газ, американское вооружение, строит коммуникации, их подводит, строит американскую базу, для того, чтобы американцы туда заезжали на ротационной основе и тренировались.

«Ты не прав!» — Трамп не привык слышать подобное от собеседников

О способности умения Трампа вести переговоры ходят разные слухи. Выступил уходящий уже глава еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Поделился воспоминаниями о встречи с Трампом. Тот назвал Юнкера жестоким убийцей из-за политики Евросоюза: налоговой, антимонопольной в отношении США. И Юнкер рассказал, что Трамп не привык слышать от собеседника слова: «Ты не прав!»

Но надо понимать, что у Трампа коридор возможностей временных сужается, нужны внешнеполитические успехи. Сейчас цепочка успехов у Трампа бумажных или через Тwitter. С Польшей все вопросы решил, теперь говорит о встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Трамп все это озвучил, собираясь лететь в Айову. А туда он собирался лететь на предвыборный митинг. По западной части Айовы отрабатывает Трамп, по восточной — его потенциальный основной конкурент демократической партии Джо Байден. У человека пунктик на Трампе, в выступлении пред своими сторонниками 76 раз упоминул Трампа. Потом выступает Трамп перед своими сторонниками и говорит: «У Байдена какие-то проблемы, но мне нравится, когда моими соперниками становятся умственно слабые люди». О какой-то содержательной повестке говорить не приходится. Байден кроет Трампа, Трамп глумится над Байденом. Но при этом, в эту американскую бурную политическую жизнь тянет людей.

Руки развязаны — Белый дом снял ограничения на наступательные операции в киберсфере

Белый дом снял ограничения на наступательные операции в киберсфере. То есть Белый дом себя ограничивать ни в чем больше не собирается. Все, руки развязаны. Дальше любая провокация, последствия могут быть не простыми. И еще один интересный момент. Минюст США хочет разоблачить бывшего советникам Дональда Трампа Роджера Стоуна, и естественно, злобных русских. Минюст обратился к корпорации Google и запросил даты загрузок некоторых видео, которые публиковались на Youtube. Будьте бдительны, при загрузке видео на Youtube. Кибератаки со стороны США теперь возможны.