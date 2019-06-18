Пентагон выделит Украине 250 млн долларов военной помощи

Вашингтон, 18 июня. Министерство обороны США планирует предоставить Украине 250 млн долларов военной помощи, об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении Пентагона.

В американском ведомстве добавили, что средства будут направлены на «дополнительную подготовку, оснащение и консультативные услуги по наращиванию потенциала». В Вашингтоне отметили, что сумма военной помощи Украине, предоставленной с 2014 года, достигнет 1,5 млрд долларов.

«Это подтверждает давние отношения между США и Украиной в оборонной сфере и увеличивает общую сумму помощи в области безопасности, оказанной США Украине с 2014 года, до 1,5 млрд долларов», — говорится в заявлении Пентагона.

В Пентагоне добавили, что выделенные средства направят на поддержку уже реализуемых проектов, в том числе на нужды ВМФ Украины и спецслужб. На деньги США будут закуплены снайперские винтовки, гранатометы и противоракетные радары, а также оборудование для командования, управления, обнаружения радиолакационного подавления и обеспечения безопасной связи.

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что США рассматривают возможность увеличения военной помощи Украине при формировании бюджетных проектов на 2020 год. По словам украинского дипломата, Вашингтон намерен поставлять на Украину летальное оружие оборонительного характера. Ожидается, что Вашингтон выделит Киеву более 700 млн долларов военной помощи в 2020 году.

Кроме того, сообщалось, что США направят порядка 900 тысяч долларов «на укрепление демократических процессов» в ходе местных выборов на Украине в 2020 году. В случае успешной реализации проекта США дополнительно выделят от 600 тысяч до 800 тысяч долларов.