Стало известно, зачем самолет НАТО приземлился в Кемерово

Кемерово, 18 июня. Военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100 приземлился в аэропорту Кемерово. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал «Сибдепо».

Изданиям стало известно, зачем самолет Североатлантического альянса зашел на посадку в кемеровский аэропорт. По данным СМИ, борт НАТО летел из Азии в Европу с дозаправкой в аэропорту Новосибирска. Однако из-за ухудшившихся погодных условий самолету пришлось зайти на посадку в Кемерово.

«Самолет не стал ждать и ушел на запасной аэродром в Кемерово», — цитирует портал слова очевидцев.

Сообщается, что самолет НАТО приземлился в Кемерово около 17.00 по местному времени 13 июня. Воздушное судно покинуло аэропорт города спустя два часа.

Визит самолета ВВС Германии не прошел незамеченным мимо жителей Кемерово и попал в объективы камер. Снимки военно-транспортного воздушного судна стали появляться в социальных сетях.

Airbus A400M Atlas — четырехмоторный турбовинтовой военно-транспортный самолет, производителем которого является дивизион Airbus Military европейского концерна Airbus Group. Первый полет этой модели воздушного судна состоялся 11 декабря 2009 года.

Напомним, 11 июня Минобороны РФ опубликовало видеозапись, на которой запечатлен перехват самолетов-разведчиков НАТО российским истребителем Су-27. Сообщалось, что инцидент произошел над нейтральными водами Балтики. Самолеты-разведчики были обнаружены российскими средствами воздушного контроля, когда приближались к госгранице РФ.