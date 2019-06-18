Кокорина и Мамаева этапируют поездом в ближайшую колонию

Москва, 18 июня. Полузащитник «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев будут отправлены по этапу в колонию в одном из ближайших к Москве регионов. Об этом сообщил начальник управления Федеральной службы исполнения наказания по Москве Сергей Мороз.

В ходе прямой телефонной линии он отметил, что после получения официального документа из Московского городского суда о вступлении приговора в силу будет выбрана колония, расположенная в одном из ближайших к столице регионов. Планируется, что к месту отбывания наказания футболисты отправятся поездом.

«Свободные колонии, наличие спальных мест меняется не ежемесячно, а еженедельно, и ФСИН это отслеживает, и как только мы получим документы из Мосгорсуда, мы определим колонию», — подчеркнул Мороз, заметив, что к настоящему времени нет информации, будут ли Кокорин и Мамаев отправлены по этапу в одну колонию.

Напомним, в октябре 2018 года нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин и полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев напали на водителя ведущей Первого канала и главу департамента министерства промышленности и торговли Дениса Пака, напоминает «Ридус». Было возбуждено уголовное дело по статьям «Побои» и «Хулиганство». Суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы, Мамаева — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. Об этом пишет «360».

Позже Мосгорсуд отменил приговор первой инстанции в отношении полузащитника Кокорина и Мамаева. При этом тюремные сроки были оставлены без изменений.