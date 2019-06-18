Друг Джигарханяна рассказал о самочувствии актера

Москва, 18 июня. Артур Согомонян, друг актера Армена Джигарханяна, опубликовал фото артиста и рассказал о его самочувствии после проблем со здоровьем.

Согомонян подчеркнул, что Джигарханян на данный момент занимается своим здоровьем. Артист окружен родными и близкими.

«У Армена Борисовича все в порядке», — заверил он поклонников актера.

Артист старается избегать общения с журналистами, однако пресса продолжает его атаковать.

«К сожалению, много лживой и некорректной информации вокруг его имени в прошлом году сказалось на его самочувствии», — заметил Согомонян в Facebook.

Рассказал он и о текущей ситуации с судебным разбирательством Джигарханяна с бывшей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

«Для нашего мэтра, эта история в прошлом, мы ее не обсуждаем. Но для друзей и юристов, это уже дело чести, — заметил друг артиста. — Удивительно, что человек, так нагло и демонстративно обокравший, уважаемого во всей стране человека, до сих пор не понес должного наказания. Даже штраф вынесенный приговором суда она отказывается платить, приходится обращаться к судебным приставам».

Он также опубликовал фото артиста. Поклонники Джигарханяна поразились «помолодевшему» мужчине.

«Армен Борисович в хорошей форме, очень постройнел, так держать», — подбодрили они кумира.

«Спасибо, Артур Аршамович, за прекрасные новости., — отозвались в комментариях к посту. — Армену Борисовичу как ленинский девиз: здоровья, здоровья и еще раз здоровья!»

Напомним, проблемы со здоровьем у Джигарханяна начались в октябре 2017 года: артист попал в больницу. После этого он отметил, что не готов простить свою молодую супругу Цымбалюк-Романовскую, которая «причинила ему много боли». Супруги расторгли брак, после чего началась судебная тяжба. Джигарханян регулярно проходил лечение в больницах и санаториях.