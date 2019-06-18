Главные новости 18 июня

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 18 июня.

Инцидент произошел на 48-м километре трассы М4 «Дон», недалеко от пересечения с трассой А107. Три грузовика попали в жуткое ДТП под Москвой. ФАН-ТВ.

Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини взят под стражу по подозрению в коррупции. Экс-глава УЕФА Платини арестован по подозрению в коррупции.

Специалисты сервиса по поиску работы Superjob назвали самые популярные профессии у российских абитуриентов в 2019 году. Названы самые популярные профессии у абитуриентов в 2019 году.

Рэп-исполнительница Карди Би попала в нелепую ситуацию во время своего выступления — часть тела артистки оказалась оголена. Комбинезон популярной рэп-певицы треснул во время концерта в США.

Зеленский рассказал журналистам о том, что скажет лидеру Российской Федерации Владимиру Путину при первой встрече. В Совфеде отреагировали на заготовленные Зеленским первые слова для Путина.

Алексей Гуськов рассказал о двух своих семьях и о том, почему его первый брак был обречен. Актер Гуськов рассказал, почему его первый брак был обречен.

Популярного в 90-е годы певца Александра Медведева, известного как Шура, обвиняют в краже мебели. Оставшегося без квартиры певца Шуру обвиняют в краже мебели.

Владимир Зеленский считает, что в случае необходимости Украина может расширить антироссийские санкции. Зеленский призвал ужесточить санкции против России.

Ангела Меркель объяснила причину своего нездорового состояния перед встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским. Меркель объяснила, почему ее затрясло на встрече с Зеленским.

Депутат ГД Руслан Бальбек предложил лишать свободы на шесть лет за домогательства сексуального характера. Наказание за домогательства могут ввести в России.