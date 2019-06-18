Обещавшая в Кремле дать последний концерт Пугачева обманула поклонников

Москва, 18 июня. Эстрадная певица Алла Пугачева обманула своих поклонников, сказав, что концерт в «Лужниках» с программой «P.S.» станет единственным. Как выяснилось, исполнительница выступит с этой программой еще в Минске.

На сайте «Минск-Арена» появилась информация, что Пугачева выступит в белорусской столице 2 ноября.

«2 ноября в «Минск-Арене» с большим сольным концертом после почти десятилетнего перерыва выступит Алла Пугачева. Новое шоу Примадонна приурочила к своему юбилею, и ей снова есть о чем рассказать своим поклонникам», — говорится в сообщении «Минск-Арены».

Также представитель знаменитости Елена Чупракова подтвердила, что 70-летняя звезда даст концерт в ноябре — она опубликовала в своем Instagram фото афиши.

Ожидается, что Пугачева полностью повторит программу, которую она исполнила в Кремлевском дворце в честь своего 70-летия. Тогда исполнительница пообещала, что это — единственный концерт, однако, судя по всему, певица решила поменять планы. Артистка вновь выйдет на сцену, но уже в Минске. Не исключено, что к ноябрю в программе «P. S.» появятся и новые песни.