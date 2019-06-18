Прокуратура начала проверку в отношении Алексея Венедиктова

Прокуратура Москвы отреагировала на обращение руководителя проекта «Федеральное агентство новостей» Евгения Зубарева по поводу возможного уклонения от воинской обязанности и военной службы Алексея Венедиктова — младшего — сына главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

На основании третьей части восьмой статьи федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» прокуратура Москвы перенаправила обращение Зубарева в военный комиссариат Москвы, обязав эту инстанцию в установленные законом сроки предоставить информацию заявителю.

Ранее Евгений Зубарев от имени Федерального агентства новостей обратился в надзорные органы с просьбой проверить, не являются ли выявленные журналистами ФАН факты, касающиеся Алексея Венедиктова — младшего, признаком того, что этот молодой человек уклоняется от призыва в вооруженные силы, и сообщить о результатах проверки.

ФАН выяснило, что 18-летний Алексей Венедиктов был замечен в Москве в качестве бармена кальянной «Гамачная №1 Ежик в тумане» (возможно, работающей без лицензии на алкоголь). Это дало основание подозревать, что Венедиктов-младший, возможно, уклоняется от призыва в вооруженные силы, поскольку по документам он числится находящимся за пределами территории Российской Федерации.

Дело в том, что Алексей Венедиктов — младший, возможно, не без помощи отца, для уклонения от службы по достижении совершеннолетия мог воспользоваться положением 15 пункта Д постановления правительства РФ от 27 ноября 2006 года №719 «Об утверждении Положения о воинском учете». Согласно этому документу, граждане, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, воинскому учету не подлежат.

По данным журналистов ФАН, Венедиктов-младший покинул страну в ноябре прошлого года, когда ему исполнилось 18 лет (ни в каком высшем учебном заведении молодой человек не учился, то есть на законную отсрочку от армии права не имел). Примерно тогда же Венедиктов-старший в одном из интервью признался, что, когда юный Алексей «был под проблемой», было принято решение о его «эвакуации». Не угроза ли армии была этой «проблемой» — именно это пыталось выяснить ФАН.

По информации источников ФАН, Венедиктов-младший по-прежнему числится в списке убывших из страны, то есть вроде бы может не служить в армии совершенно законно. Но в реальности Алексей совершенно спокойно живет в Москве и работает барменом в полулегальном питейном заведении.

Вся эта история заставила ФАН обратиться в надзорные органы с просьбой проверить, не являются ли выявленные факты признаком укрывательства Алексея Венедиктова — младшего от призыва.

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