Как повлияет на ситуацию в Сирии переброска еще 1000 военных США на Ближний Восток

Пресс-служба американского военного ведомства распространила заявление исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шанахана о переброске 1000 военнослужащих на Ближний Восток. Отмечается, что данное решение направлено на защиту безопасности США и их союзников. В чем реальная цель данного шага Пентагона? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Это достаточно ожидаемое продолжение в свете нарастания американской истерии вокруг Ирана. Вашингтон использует любые поводы для увеличения военного контингента в регионе. Недавний инцидент в Оманском заливе, скорее всего произошедший под руководством Штатов, позволил заокеанским политикам снова заговорить об угрозе демократии.

Очевидно, что благодаря развитию ядерной программы Тегеран может достойно вести себя на мировой арене и не поддаваться на нападки со стороны США. Однако военное нападение на Иран поставило бы под угрозу большинство союзников Вашингтона на Ближнем Востоке. Исламская республика вряд ли повторит судьбу Афганистана и Ирака.

Эксперты склоняются к мнению, что за разговорами о сдерживании Ирана в регионе стоят совсем иные цели. Несмотря на поддержку Западом боевиков в САР и оккупацию ряда территорий, сирийское правительство продолжает восстанавливать мирную жизнь в стране.

Факт нахождения у власти легитимного президента Башара Асада сильно раздражает американских политиков. Много активов пришлось вложить Штатам для осуществления своего плана по свержению действующей власти в Сирии. Но «Арабская весна» так и не смела правительство данной республики, как это было в других странах.

Каждый регион развивается по своим правилам и законам. Обратившись к примеру Евросоюза, можно сделать вывод, что существование данного политического формирования крайне выгодно США. Нет необходимости тратить время на переговоры с каждой страной в отдельности. Вашингтон ведет переговоры напрямую с Брюсселем, сводя к минимуму заботу о мнении отдельных европейских лидеров.

Система сама подчиняет своей воле меньшинство. Отказ от повиновения грозит стандартным набором «политических гонений», выражающихся в санкциях и изоляции. Небольшое европейское государство не способно выдержать такое давление. Интеграция поглотила саму суть государственности. Гениальный обман Штатов подается в свете прорыва демократии.

Ситуация на Ближнем Востоке кардинально отличается от европейской. Естественно, у Соединенных Штатов достаточно союзников, но также много и противников. Объединение Ближнего Востока в подобие ЕС привело бы к созданию еще одного мощного марионеточного политического игрока на мировом уровне. Вполне вероятно, что именно это стремление Вашингтона запустило «Арабскую весну».

Сейчас Штаты продолжают планомерно дестабилизировать обстановку в Сирии, где настроения против гегемонии США в мире всегда были особенно сильны. В такой ситуации слова президента Дональда Трампа о победе над «Исламским государством»1 (запрещено в РФ) и выводе американского военного контингента необходимо воспринимать как очередную ложь. Наоборот, Пентагон только наращивает свое присутствие в Сирии.

В скором времени к зоне оккупации вокруг лагеря беженцев «Эр-Рукбан» с базой в Ат-Танфе добавится восстановленный аэродром в Ат-Табке. Также в район Хасаки недавно были переброшены многоцелевые вертолеты. Таким образом, число американских баз на территории САР стремительно растет, что, безусловно, скажется на обострении обстановки и вновь вызовет разгул мирового терроризма.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев считает, что прибытие новых подразделений США в Сирию может говорить об их намерении не только укрепить уже имеющиеся военные объекты, развернутые незаконно на суверенной территории страны, но и создать новые. Об этом он сказал в комментарии для ФАН.

«Скорее всего, речь идет не только о стремлении американцев усилить «Ат-Танф» и другие базы в САР, но и о том, чтобы развернуть новые боевые позиции как в этой арабской республике, так и в Ираке — то есть ближе к иранским границам. При этом заявленные цифры могут совершенно не соответствовать действительности. Ранее говорилось и о большем количестве военных. Не исключено, что это нужно Вашингтону, чтобы скрыть реальные объемы интервенции от налогоплательщиков и чтобы запутать противников», — предположил наш собеседник.

Он также заметил, что ближневосточные военные конфликты приносят большие деньги отдельным структурам в США, и потому они всячески способствуют разжиганию войн и большему объему вмешательства американцев в них.

«Вероятно, двигатель всего — это продолжающаяся борьба между Пентагоном и американскими частными военными компаниями, которые постоянно борются за госзаказы по Ближнему Востоку. Я думаю, что взрывы на танкерах в Оманском заливе — это, возможно, часть операции спецслужб Соединенных Штатов, которые пытаются искусственно создать поводы для увеличения своего военного присутствия в ближневосточном регионе», — закончил Александр Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.