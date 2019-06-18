МИД РФ назвал цель встречи России, США и Израиля в Иерусалиме

Москва, 18 июня. Встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, помощника президента США Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата в Иерусалиме нацелена на урегулирование ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке в целом. Об этом говорится в заявлении заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Артема Кожина, опубликованном на официальном сайте министерства иностранных дел России.

В российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что данная встреча состоится. В ведомстве также подчеркнули, что Москва придает большое значение решению вопросов урегулирования на Ближнем Востоке.

«Видим потенциал задействования новых форматов работы, которые, не подменяя существующие, прежде всего Астанинский, содействовали бы продвижению по пути к миру и стабильности в САР», — говорится в заявлении Кожина.

Подчеркивается, что достижение стабилизации в Сирии должно происходить при соблюдении суверенитета и территориальной целостности страны.

В российском МИД отметили, что Москва ответственно подходит к вопросам организации и проведения встречи Патрушева, Болтона и Бен-Шабата в Иерусалиме. Министерство иностранных дел РФ добавило, что рассчитывает на аналогичное отношение со стороны зарубежных коллег и представителей СМИ.

«Разного рода спекуляции на тему якобы готовящейся «сделки» или каких-либо «разменов» могут только навредить делу», — резюмировали в ведомстве.

Напомним, Сирия была одной из центральных тем переговоров между госсекретарем США Майком Помпео и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Сочи. Как сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, стороны обсудили вывод американских войск из Сирии, курдский вопрос, а также тему сирийского конституционного комитета, который должен был начать свою работу еще в январе 2019 года.