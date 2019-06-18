Чичерина пожаловалась на травлю из-за песни об убитом главе ДНР Захарченко

Москва, 18 июня. Российская певица Юлия Чичерина сообщила о травле в Сети из-за новой песни «Его оплот», которая посвящена погибшему главе ДНР Александру Захарченко.

По словам Чичериной, организаторам травли удалось добиться блокировки ее аккаунта в социальной сети Facebook. Кроме того, недоброжелатели распространяют в Сети сплетни об артистке.

Чичерина намекнула, что травля была организована людьми, проживающими на территории Украины. Певица отметила, что подобное поведение противоречит европейским ценностям, которые так рьяно отстаивают сторонники государственного переворота в Киеве. Он также добавила, что организаторы травли пожаловались на нее в полицию.

«Теперь полицейские приезжают ко мне домой, и уточняют — террористка ли я или экстремистка?» — написала Чичерина в своем Instagram.

Певица предложила штрафовать недоброжелателей, отметив, что продажные люди «меньше всего любят платить».

Напомним, в 2014 году власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны в Донбассе погибли около 13 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.

Чичерина поддержала республики Донбасса с самого начала гражданской войны на юго-востоке Украины. Артистка регулярно бывает в Донбассе с концертами. В 2015 году Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против Чичериной, объявив певицу в розыск.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. По данным следствия, убийство было спланировано сотрудниками украинских спецслужб.