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Экономика

Курс доллара впервые с апреля опустился ниже 64 рублей

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Курс доллара впервые с апреля опустился ниже 64 рублей

Москва, 18 июня. Курс доллара к рублю на Московской бирже опустился ниже 64 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Около пяти часов вечера стоимость доллара упала до отметки 63,9222 рублей, что на 39,7 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

В последний раз курс доллара находился ниже 64 рублей 24 апреля.

Ранее экономист, руководитель аналитического отдела ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что рубль укрепляет свои позиции на фоне распродажи нефтяных фьючерсов.

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Автор: Данила Копп
© 2019 Федеральное агентство новостей
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