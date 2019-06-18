Зеленский предположил, чем закончатся переговоры «Нафтогаза» и «Газпрома» по транзиту

Киев, 18 июня. Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что украинская компания «Нафтогаз» и российская «Газпром» договорятся о транзите газа.

Зеленский напомнил, что переговоры Украины и России по транзиту газа продолжаются.

«И я думаю, что в ближайшее время наши группы сядут, и я уверен — мы договоримся, — сделал прогноз украинский президент. — И никто Украине не будет выкручивать руки».

Напомним, действующий контракт о транзите российского газа через территорию Украины истекает в конце 2019 года.

Ранее исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что в складывающихся обстоятельствах следует ожидать «прекращения транзита с 2020 года».

Напомним, глава Минэнерго РФ России Александр Новак по итогам переговоров с зампредседателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем констатировал, что Москва готова продлить контракт на транзит газа через украинскую территорию на действующих условиях.

В апреле прошлого года Новак подчеркивал, что Россия готова рассмотреть вопрос о сохранении транзита газа через Украину с 1 января 2020 года, если его условия будут экономически обоснованы. Глава «Газпрома» Алексей Миллер в свою очередь подтвердил, что РФ не намерена полностью отказываться от транзита газа через эту страну.

В 2015 году Киев прекратил закупку российского газа. В настоящее время Украина закупает российский газ по реверсу из стран Евросоюза.