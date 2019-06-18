Росздравнадзор изымет из продажи еще одно опасное лекарство от кашля

Москва, 18 июня. Росздравнадзор изымет из обращения лекарство от кашля «Сиресп» с содержанием фенспирида, соответствующее письмо опубликовано на сайте ведомства.

Ведомство сообщило, что производитель «Медана Фарма АО» принял решение об изъятии из обращения всех серий лекарственного препарата «Сиресп». Территориальные органы получили поручение обеспечить контроль за изъятием из обращения всех серий лекарственного препарата.

Отмечается, что производитель принял решение из-за неоправданного соотношения между пользой препарата и риском. Фенспирид оказывает влияние на работу сердца, вызывает нарушение сердечного ритма. Употребление препарата может привести к остановке сердца. Прежде ведомтсво изъяло препараты «Эреспал», «Эпистат» и «Эриспирус» из-за содержания фенспирида.

Ранее Росздравнадзор выявил массовые нарушения прав граждан на льготные лекарства по результатам проведенной проверки. В ведомстве уточнили, что имели место случаи систематического нарушения прав детей и инвалидов.