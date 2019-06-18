Консульство РФ в Японии не располагает данными о пострадавших при землетрясении россиянах

Осака, 18 июня. Генеральное консульство РФ в Японии не располагает данными о россиянах, которые могли пострадать при землетрясении. Об этом во вторник сообщил генеральный консул России в Осаке Олег Рябов.

«Данных о том, что кто-то из российских граждан пострадал, мы пока от местных властей не получали, и к нам непосредственных обращений на сей счет не было», — отметил он.

В то же время дипломат подчеркнул, что сейсмическая активность явно ощущалась в Осаке. Из-за подземных толчков в консульстве двигалась мебель, падали телевизоры, а на стенах появлялись трещины. Тем не менее, никто из сотрудников диппредставительства не пострадал, передает РИА Новости.

Напомним, что во вторник в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,8 по шкале Рихтера. В связи с этим экстренные службы объявили угрозу цунами. В стране приостановлено движение скоростных поездов. Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало.