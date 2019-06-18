Сирия, 18 июня. САА нанесла урон исламистам в северной части Хамы. Вылазка «спящей ячейки» ИГИЛ1 произошла на востоке Хомса. Самолеты ВВС международной коалиции были замечены на востоке Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили нападение «Ан-Нусры»*** на севере Хамы.

«Исламское государство»1: атаковало группу солдат САА в восточной части Хомса.

«Тахрир Аш-Шам»: понесла потери в результате столкновений с САА в Северной Хаме.

Курды: провели рейды в городе Дибан в провинции Дейр-эз-Зор.

Международная коалиция: задействовала авиацию на востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Ирака: провели спецоперацию по выявлению подпольных групп террористов ИГ1 и их укрытий в провинции Аль-Анбар.

Провинция Хомс

На востоке региона произошла вылазка боевиков «Исламского государства». Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (SyriaWar2), группа террористов, осуществляющих подпольную деятельность, атаковала военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) к востоку от города Эс-Сухне. Никакой информации о последствиях вооруженных столкновений пока не поступало. Напомним, несмотря на тщательную зачистку освобожденных территорий, в пустынных областях региона до сих пор сохраняют присутствие так называемые спящие ячейки террористической группировки. Военные эксперты связывают это с непосредственной близостью оккупированной США территории в районе Ат-Танфа. Местные активисты и те, кому удалось покинуть зону контроля Вашингтона, в частности — лагерь «Ар-Рукбан», не раз подтверждали, что область Ат-Танфа стала пристанищем для боевиков различных антиправительственных формирований, спонсируемых США, а также для остатков радикалов ИГ.

Провинция Дейр-эз-Зор

ВВС международной коалиции во главе с США возобновили вылеты в восточной части провинции. По сведениям Twitter-канала (Step_Agency), самолеты западного альянса были замечены на небольшой высоте. С какой целью в регионе была задействована авиация, пока неизвестно. Предполагается, что самолеты ведут операцию по выявлению подпольных групп «Исламского государства», вылазки которых в последнее время заметно участились на контролируемой «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) территории.

Между тем военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что курды провели еще одну серию арестов в городе Дибан на юго-востоке от Дейр-эз-Зора. Как утверждают сами курдские радикалы, они преследуют цель уничтожения «спящих ячеек» ИГИЛ, однако, как известно, в заключении нередко оказываются невиновные граждане САР, арестованные в связи с их причастностью к антикурдским митингам.

Провинция Хама

Ранее поступали сообщения о том, что боевики террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам» приступили к атаке в северной части Хамы. Согласно сведениям информационного агентства SANA News, части Сирийской арабской армии (САА) пресекли вылазку джихадистов недалеко от населенного пункта Тель-Малах. Кроме того, в ходе развернувшихся столкновений несколько радикалов «Джебхат Ан-Нусры»1 были ликвидированы. Также САА удалось уничтожить бронемашину, автомобили, оснащенные пулеметами, и часть боеприпасов исламистов.

В то же время стало известно о том, что правительственные подразделения отбили нападение джихадистов группировок «Хурас Ад-Дин» и «Ансар Ат-Таухид» на северо-западе региона. В ходе боестолкновений сирийские военнослужащие уничтожили заминированный автомобиль радикалов, попытавшийся приблизиться к позициям САА в районе населенного пункта Вади Аль-Усман.

Ирак

Агентство новостей Iraqi News сообщает о том, что силы внутренней безопасности Ирака уничтожили несколько тоннелей террористов «Исламского государства» в провинции Аль-Анбар. Кроме того, по данным информационного портала Al Maalomah, правительственные войска конфисковали большое количество вооружения из тайника джихадистов, найденного в районе города Хит. Обыски в регионе прошли в рамках спецоперации, целью которой является поиск «спящих ячеек» террористической группировки. Отмечается, что установить местонахождение тайников ИГИЛ удалось благодаря действиям иракской разведки. Напомним, территория страны была объявлена полностью свободной от ИГИЛ в конце 2017-го, после того как был джихадисты были выбиты из города Рава, располагающегося вблизи границы с Сирией. Тем не менее, несмотря на это, в Ираке до сих пор происходят вылазки джихадистов ИГ, осуществляющих подпольную деятельность, что прежде всего ставит под угрозу безопасность мирного населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)