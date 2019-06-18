Ургант отреагировал на скандал с Малышевой

Москва, 18 июня. Известный российский телеведущий Иван Ургант высказался о скандале с врачом Еленой Малышевой, которая назвала больных детей «кретинами».

«Я не могу это обсуждать, она моя коллега. Она врач. Все действительно сразу бросились ее обвинять в том, что она неправильно подбирает слова», — отреагировал на скандал с Малышевой шоумен.

Он также отметил, что прочитал другое мнение, например, пост актрисы Эвелины Бледанс, которая в отличие от критиков Малышевой вступилась за врача.

Кроме того, телеведущий добавил, что ему близка эта тема, поскольку он является членом попечительского совета фондов «Центр лечебной педагогики» и «Особое детство». Он подчеркнул, что необходимо поднимать темы, связанные с особенными людьми.

«Для меня важно, чтобы об этом говорили и эта проблема поднималась. И люди, которым нужна помощь, участие, прежде всего, это чувствовали, знали, понимали. И чувствовали, что их поддерживает их собственное государство», — заявил 41-летний артист в интервью KP.RU.

На программе «Жить здорово», которая вышла 13 июня, обсуждалась тема ««Откуда берутся кретины?», напомнил «Царьград». Слова Малышевой о «детях-кретинах» вызвали общественное возмущение. Помощник телеведущей в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что «кретин» — это медицинский термин.