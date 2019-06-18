Цены на бензин в России увеличились на 17,5%

Москва, 18 июня. Компании по производству бензина подняли цены на топливо в мае на 17,5%. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

По данным ведомства, в мае был зафиксирован рост цен на отдельные виды нефтепродуктов. Так, стоимость газового конденсата выросла на 18%, цена на автомобильный бензин увеличилась на 17,5%, попутный нефтяной газ подорожал на 11,8%. Сжиженный пропан и бутан подорожали на 8,4%, стоимость других нефтяных продуктов выросла на 5%, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что за минувший месяц во многих регионах России резко выросли цены на бензин. Существенный рост стоимости топлива был зафиксирован в Туве, Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Алтайском, Забайкальском и Красноярском краях.

17 июня глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин.

Последний существенный рост цен на бензин произошел около года назад. Причиной увеличения стоимости топлива стал рост мировых цен на нефть.