В Косовской Митровице боятся повторения геноцида христиан

После недавнего обострения противостояния между сербами и албанцами в Косово корреспонденты Федерального агентства новостей прибыли в край, чтобы оценить ситуацию своими глазами. В числе наших собеседников оказался и местный священник. Он служит в храме, стоящем на горе высоко над городом. Отец Милан рассказал ФАН, почему косовские сербы доверяют церкви больше, чем официальному Белграду, а также о принципах жизни в Косово и о том, как по всему региону восстанавливаются православные храмы, разрушенные албанцами в конце 1990-х — начале нулевых годов.

Косовска Митровица — это, в общем-то, небольшой городок, лежащий в удивительной красоты долине среди покрытых лесом гор. Уже 20 с лишним лет он служит «точкой геополитического напряжения». После гражданской войны в Югославии коллективный Запад отдал край Косово под протекторат албанцев, а столица края оказалась разделена по реке Ибар на две части — северную и южную.

В южной части живут албанцы, поэтому здесь множество свежевозведенных мечетей. Храм тут всего один. При нем за колючей проволокой, под неусыпной охраной международных сил, живет священник со своей семьей. На севере Косово православный храм гордо стоит на горе над Митровицей, и практически каждые выходные он становится местом паломничества местных жителей. Добраться до него из города несложно — это всего несколько минут на машине или четверть часа пешком в гору. Такой путь и проделали корреспонденты ФАН для того, чтобы пообщаться с одним из священнослужителей.

Вышедший нам навстречу дьякон оказался молодым человеком в черной рясе, веселым и жизнерадостным, порой казалось, что от него словно исходит свет. Первым делом он налил гостям рюмку сливовой ракии (это обязательный местный ритуал в любое время дня) и, глядя на окружавший нас горный пейзаж, начал рассказывать.

«Добро пожаловать в Косовску Митровицу, меня зовут Милан Якич, я родом из Западной Сербии, из Валево, — начал батюшка. — Сюда, в Митровицу, я приехал в 2008 году. И у меня здесь самый низкий чин в церкви, я дьякон. Богословием стал заниматься в 1998 году, как раз перед бомбардировками Югославии, в самые тяжелые времена для сербов. Закончил богословие в черногорском Цетине, дальнейшее свое обучение продолжил в Белграде. После окончания учебы я с семьей приехал в Лепосавич, второй по величине город в Косово и Метохии, а в 2011 году переехал в Косовску Митровицу. Это было 26 июля 2011-го — в тот день специальные подразделения косовской полиции ROSU вошли в северную часть Митровицы, а я приехал со своей семьей сюда, в храм. За это время у меня родилось двое детей, сейчас у меня их трое. Я живу со своей семьей возле храма Святого Димитрия со своими верными прихожанами, которых приблизительно 20 тысяч. На протяжении этих лет в северной части Косовской Митровицы много чего произошло».

Напомним, самые масштабные антисербские погромы в Косово и Метохии произошли в 2004 году. Поводом для начала погромов стало ложное известие в албанских СМИ об утонувших в реке албанских детях, которых якобы «утопили сербы». В течение нескольких дней практически на всей территории Косово вспыхнули беспорядки, начались погромы сербских святынь и населенных пунктов, яростные столкновения албанцев с силами УНМИК и КФОР. Беспорядки начались в Косовской Митровице, потом они перекинулись практически на всю территорию края. Пик погромов пришелся на 17–19 марта 2004 года.

По словам очевидцев, погромы выглядели хорошо спланированной и скоординированной акцией. Представители УНМИК и КФОР открыто назвали их «этнической чисткой». В результате было убито 19 сербов, ранено более 140, выгнано из домов пять тысяч человек. В ходе силовой акции более 900 сербских домов и квартир было сожжено, албанцы полностью «очистили от сербов» шесть городов и девять сел в Косово, уничтожили 35 храмов и монастырей.

Многие объекты Сербской православной церкви были практически полностью уничтожены — сожжены, разрушены, осквернены так, что их использование стало невозможным. Какие-то из них албанцы попросту стерли с лица земли. Например, храм и приходской дом в городке Джаковица, которые не только разрушили, но и разровняли грейдером. В Призрене, где находилась кафедра Рашко-Призренской епархии, пострадали все православные храмы и церкви — всего более 10 объектов, не считая сербских домов и целого сербского квартала. Это древний храм Богородицы Левишской (постройки XVI века), храм Христа Спасителя (XIV века), кафедральный собор Святого Георгия (1856 года), две церкви Святого Николая (XIV и XVI вв.), церковь Святой Недели (XIV в.), церковь Святого Пантелеймона (XIV в.), церковь Святых Косьмы и Дамиана (XIV в.). Монастырь Святых Архангелов (XIV в.) был разграблен и сожжен толпой албанцев прямо на глазах военнослужащих немецкого контингента КФОР. Семинария святых Кирилла и Мефодия также была сожжена. По подсчетам международных наблюдателей, в беспорядках участвовало более 50 тысяч албанцев. Обо всем этом дьякон Милан Якич рассказал нам как о величайшем геноциде христиан.

«Тем не менее православие в Косово отнюдь не умерло. Сегодня на севере Косовской Митровицы служат четыре священника и один дьякон. В южной части Митровицы, в церкви Святого Саввы, служит один священник, отец Ненад. Он живет там со своей семьей, у него есть четыре сына, и он находится под круглосуточной охраной. Их всего шесть сербов, которые живут среди албанцев, в южной части Косовской Митровицы. Больше сербов там нет. Они живут в храме, окруженном колючей проволокой. Последние пять лет их защищает косовская полиция, а до того их охранял KFOR».

Затем наша беседа с батюшкой как-то сама собой свелась к вопросам безопасности, потому что для сербов, живущих в северной Митровице, этот вопрос стоит особенно остро.

«Приезжая сюда, в Митровицу, на короткое время, у человека может сложиться впечатление, что здесь все нормально: люди свободно ходят, гуляют по улицам, развернута уличная торговля — в общем, жизнь идет своим чередом. Но на самом деле у всех постоянное ощущение страха, чувство напряжения, которое буквально витает в воздухе, — рассказывает дьякон Милан. — Прилегающая к храму территория — это самая светлая точка в Косовской Митровице. Только здесь многие родители-сербы могут отпустить своих детей свободно гулять и играть. В других частях города это делать небезопасно. А здесь по дорожкам вокруг храма прогуливаются люди, и вид у них вроде бы безмятежный. Если мы посылаем детей в центр города, то переживаем за них и их безопасность, потому что в любой момент может случиться какой-то инцидент. В нашу часть города под каким-то предлогом могут войти спецподразделения косовской полиции ROSU. Кто-то из албанцев может похитить ребенка или напасть на взрослого и начать стрелять. Поэтому даже в самом городе ощущается постоянное напряжение, многие жители держат дома оружие, как говорится, на всякий случай. У сербов есть пословица: «Огонь всегда может зажечь солому, если они находятся слишком близко друг от друга». «Огонь» в данном случае — это албанцы и западное сообщество, которое их поддерживает. А «солома» — это сербы, живущие здесь».

Далее наш разговор заходит о сербских анклавах, расположенных в других частях косовской долины. Как правило, это небольшие городки и поселки, жители которых вынуждены жить бок о бок с албанцами, постоянно подвергаться проверкам со стороны косовской полиции ROSU. Поддерживать связь с «материковой» Сербией для них задача весьма нелегкая.

«Мы все знаем, что церковь всем людям несет любовь. И хотим жить на этой земле в мире и согласии — без мук, без этнической напряженности, без черных мыслей. Хотим, чтобы наши дети жили в мире и спокойствии, — продолжает собеседник ФАН. — Мы с вами находимся в северной части Косовской Митровицы, сидим, пьем воду, и тут есть хотя бы какая-то минимальная безопасность. Но существуют еще более опасные места в Косово и Метохии — сербские анклавы. Например, монастырь Высокие Дечаны, Печский патриархат. Между ними есть село Гораждевац, окруженное со всех сторон албанскими территориями. Или целая область Метохия, Осоян, Исток, Клина, Ораховац и Велика-Хоча. Эти анклавы населены сербами, но они живут в абсолютном окружении албанцев, им приходится нелегко. В анклавах сербы живут в негуманитарных, очень тяжелых условиях. Несмотря на то, что мы живем в XXI веке, сербы в этих анклавах живут так, будто на дворе Средние века. Я говорю так, потому что тогда римские императоры преследовали христиан, сжигали, распинали их на крестах только за то, что они верили в Иисуса Христа. К сербам, живущим в анклавах, отношение албанцев такое же, как у римлян, живших в III веке, к тогдашним христианам.

Но мы все-таки православные христиане, наш путь — это царствие небесное, и мы исповедуем постулат о том, что «Бог не может дать человеку большей тягости, чем сам человек может вынести». Сегодняшний серб — это великий человек, потому что у него в принципе нет ненависти к другим людям, в том числе к албанцам. Мы поступаем в соответствии со словами Иисуса Христа, который сказал: «Если тебя ударили по одной щеке, подставь другую». Сербы, живущие в Косово и Метохии, — это люди, ложно обвиненные во всех грехах, но праведно живущие, так же как и наши братья в Сирии. Люди в Косово говорили нам о том, что они сейчас доверяют церкви больше, нежели правительству в Белграде, что церковь для них часто единственная опора в жизни. К сожалению, сербскому народу сегодня остается надеяться только на Бога. А церковь, по сути, является «администрацией» Бога на земле. Поэтому, не видя регулярной поддержки из Белграда, наблюдая постоянную опасность со стороны албанцев, народ верит церкви больше, чем кому-то из власти, кто был вчера, пришел к ней сегодня или будет у руля завтра. В Сербии церковь всегда была вместе со своим народом, церковь без народа — это не церковь. А сербский народ без своей церкви в Косово перестанет быть сербским народом. Поймите, нам некуда отсюда идти. Священники Косово и Метохии не имеют альтернативы, да и не должны ее иметь. Несмотря на то, кто находится во власти в государстве, церковь неотделима от государства со времен Святого Саввы до сегодняшних дней. Здесь, где мы сейчас находимся, в старые времена жили основатели государства Сербского — династия Неманичей. Во времена их правления в Сербии были отстроены самые известные церкви и монастыри. Это и Печский патриархат, и Дечаны, и церковь Богородица Левишска, и монастыри и храмы в Грачанице, Суденице и Жиче. Это территория, на которой жил и живет истинный сербский народ, поэтому у нас у всех просто нет альтернативы куда-то уйти с этой земли. Молодежи, которая живет здесь, конечно, хотелось бы жить в каких-то более безопасных условиях. Но многие из них патриархально воспитаны, поэтому они остаются здесь жить и не намерены никуда уходить».

Из-за событий, которые случились в конце 1990-х и 2004 годах, многие сербские православные храмы на территории Косово и Метохии, населенной этническими албанцами, были сожжены или разрушены. Корреспонденты ФАН поинтересовались, как идет их восстановление, как Сербская церковь решает эту проблему и почему албанцы разрушают православные храмы, притом что в ходе многочисленных конфликтов ни одна мечеть разрушена сербами не была.

«Проблемы между албанцами и сербами произрастают еще из XIX века, когда организовалась Призренская лига. Во время Первой и Второй мировых войн численность местных албанцев сильно увеличилась. Уже во второй половине XX века, во времена правления Компартии Югославии, возникла проблема безопасного проживания сербов на территории Косово и Метохии. В ходе трагических событий, произошедших и в 1991-м, и в 1998-99-х годах, Сербия сумела защитить свой народ. Но, увы, после 1999-го на территории Косово и Метохии для сербов и для Сербской церкви наступили тяжелые времена. После 1999-го албанские сепаратисты постоянно пробуют выгнать с территории Косово то небольшое количество сербов, которое тут осталось. Они уничтожают не только храмы и монастыри, но и сербские кладбища. Тем самым они хотят изменить саму историю, хотят представить все так, как будто сербы никогда и не жили на этих землях. Но, несмотря на все это, сербы продолжают тут жить с божьей помощью. А церкви и монастыри, которые были разрушены в 2004-м и ранее албанцами, сейчас активно восстанавливаются — благодаря помощи христиан со всего мира. Так, город Печ не имел собственного священника до 2013 года, в Приштине не было священника до 2010 года, в Вучитрне — тоже до 2013 года. Призрен всегда являлся культурным центром Сербии еще со времен царя Душана Сильного, имел замечательную школу богословия. Она была сожжена вместе с кафедральным собором Святого Георгия и монастырем Святых Архангелов в 2004 году. Сейчас это все восстанавливается, в Призрене реконструирована школа богословия. Там живет около сотни учеников вместе с учителями, все они будущие священники. Кроме того, реконструируются епископат вместе с собором Святого Георгия.

Хочу сказать и о городе Джаковица, это по-прежнему место мучения сербского народа. Даже сейчас, когда полиция тщательно охраняет сербов, они все равно не могут ни посетить сербскую церковь, чтобы поставить свечи, ни пойти на кладбище, поклониться могилам своих предков. В этом городе есть церковь, похожая на нашу, но в 2004 году албанцы ее сожгли и разрушили. Она вновь реконструирована и в ней живут четыре сербские монашки, которые стоят там на страже веры. Раньше в Джаковице жили более 15 тысяч сербов, теперь всего четверо. В церкви Богородицы Левишской в Призрене тоже живет священник со своей небольшой семьей — женой и ребенком. И этот город дает всем нам надежду на то, что у сербов здесь есть будущее. Я хочу напомнить еврейскую пословицу, которую они веками произносили: «До встречи в будущем году в Иерусалиме». Евреи говорили это до тех пор, пока это не стало реальностью. Так вот, сербы теперь так же должны говорить: «До встречи в будущем году в Призрене», — резюмирует священник.

После окончания беседы дьякон Милан Якич ведет нас в свою церковь. Она относительно новая, отстроена только в нулевых, и ее стены покрыты свежими росписями. Со стен на тебя строго смотрят лица местных святых, часть которых была причислена к лику великомучеников после нападений албанцев. Батюшка водит нас от стены к стене, представляет святых и знакомит с подходящими к нему прихожанами. Узнав, что мы русские, жители Косово радостно улыбаются и говорят: «Как хорошо, что вы приехали! Значит, Россия нас все еще поддерживает. Пока мы чувствуем эту поддержку и пока здесь стоит этот храм, сербы отсюда не уйдут».