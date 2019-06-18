ВС России получат новое оружие, основанное на технологиях лазерной энергии и гиперзвука. ФАН-ТВ

В Министерстве обороны России состоялась научно-практическая конференция с руководящим составом вооруженных сил под руководством министра обороны РФ. Такая конференция проходит уже не в первый раз, ее главная цель — поставить перед наукой задачи, которые помогут совершенствованию военной теории.

В Министерстве обороны обсудили особенности современных операций, вопросы управления и всестороннего обеспечения действий группировок войск и сил, применения новых и перспективных видов оружия. Сергей Шойгу заявил, что развитие технологий и создание нового оружия значительно изменили характер вооруженной борьбы и ведения современных войн.

«Опыт военных конфликтов последних десятилетий показывает, что характер вооруженной борьбы претерпевает значительные изменения. Это обусловлено стремительным развитием науки и технологий, появлением нового оружия, что влияет на формы и способы действия войск», — заявил Сергей Шойгу, министр обороны РФ.

Министр обороны России озвучил, что Вооруженные силы России скоро получат совершенно новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвука, первые его образцы уже стоят на опытно-боевом дежурстве.

«В ближайшей перспективе армия и флот получат совершенно новое, не имеющее аналогов оружие, основанное на технологиях гиперзвука и лазерной энергии. Первые его образцы уже поставлены на опытно-боевое дежурство»,— продолжает министр.

Новые российские системы разведки, которые уже поступают на вооружение, успели качественно повысить возможности войск. Например, командно-разведывательно- ударная система «Стрелец», которая позволяет поражать цели практически в реальном масштабе времени, через 8-12 минут после их обнаружения. Сергей Шойгу также озвучил основную задачу на ближайшее время — выработка новой теории ведения военных действий. По словам министра, важно понимать, что современные войны требуют новых подходов.

«Конфликты нового поколения — это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы, где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени», — ответил Сергей Шойгу.

По словам министра, «результаты конференции будут способствовать дальнейшему развитию военной стратегии и оперативного искусства России». В этом году Минобороны совместно с научно-исследовательскими организациями и военными академиями уже провели более двадцати научных конференций по развитию теории военного искусства и наиболее важным аспектам вооруженной борьбы.