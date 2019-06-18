Кудрин объяснил свои слова о возможности «социального взрыва» в России

Москва, 18 июня. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин объяснил свое заявление о возможности «социального взрыва» в России, которое он сделал в эфире программы «Познер» на Первом канале. Он выразил надежду, что «социального взрыва» в стране не произойдет.

Алексей Кудрин рассказал журналистам, что во время интервью Владимир Познер спросил: считает ли он, что в стране «есть риски ухудшения положения и протеста». Глава Счетной палаты отметил, что в ответ произнес фразу: «Конечно, есть беспокойство».

«Я просто говорю, что да, когда есть почва, она связана с сокращением реальных доходов населения, и когда в 2019-м человек живет за чертой бедности, конечно, это беспокояще, и многие граждане могут быть обеспокоены и тем самым выражать свою позицию. Я только об этом говорил. Надеюсь, что этого не будет», — сказал Алексей Кудрин журналистам, передает РИА Новости.

Напомним, Кудрин заявил, что за последние несколько лет уровень жизни россиян снизился. По его словам, сейчас около 12,5 миллиона человек в стране находятся за чертой бедности. Глава Счетной палаты назвал данную ситуацию «позором».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Кудрина о «социальном взрыве», отметил, что в Кремле не согласны с этим мнением главы Счетной палаты. Песков добавил, что доходы части граждан РФ снизились из-за процессов, которые происходят в экономике, однако оценивать эту проблему гипертрофированно — неверно.