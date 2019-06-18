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Иван Ургант пожалел, что сериал «Чернобыль» снят не в России

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Иван Ургант пожалел, что сериал «Чернобыль» снят не в России

Санкт-Петербург, 18 июня. Популярный телеведущий Иван Ургант поделился мнением о сериале телеканала HBO «Чернобыль».

Артист признался, что посмотрел пока только первую серию нашумевшего проекта.

«О, какая вещь! Какая это вещь!» — восхитился Ургант.

Телеведущий подчеркнул, что разделяет мнение всех тех, кто удивлен, что этот сериал сняли не в России, что российские кинопроизводители не затрагивали эту тему.

«Мы должны были такой сериал снять. Мы! Ну как так? Почему они снимают? — приводит слова Урганта KP.Ru. — Там такая степень подробностей, я с таким уважением отнесся к работе создателей этого сериала, потому что они впервые показали мне мою страну такой, какой я ее знаю и помню. Говорят, что дьявол в деталях, но так оно и есть».

Иван Ургант пожалел, что сериал «Чернобыль» снят не в России

Он назвал «Чернобыль» замечательной работой и посоветовал посмотреть его всем, кто живет в России и «неподалеку от места действия этого сериала».

«Все мы живем неподалеку…» — резюмировал ведущий.

У англо-американской версии самой страшной техногенной катастрофы есть как горячие сторонники, так и решительные противники. Видеоблогер Дмитрий Пучков, известный как «Гоблин», ранее в беседе с Федеральным агентством новостей поделился своим мнением о сериале. Он подчеркнул, что проект ему категорически не понравился, так как «это сугубо идеологическое произведение».

Ранее украинский режиссер Андрей Приймаченко обвинил телеканал HBO в несогласованном использовании его видео в сериале «Чернобыль». 

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Автор: Катерина Иванова
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