След мощного взрыва обнаружили на Марсе

Москва, 18 июня. Следы недавнего мощного взрыва обнаружили на Марсе благодаря снимкам орбитального разведчика НАСА Mars Reconnaissance Orbiter, сообщает портал Space.

По данным сотрудников университета Аризоны, занимающихся анализом снимков, кратер появился после столкновения Марса с небесным телом. Диаметр небесного тела превысил полтора метра. На кадрах с орбитального разведчика видно, что взрыв сорвал с поверхности планеты почву. На месте взрыва образовался след диаметром 15-16 метров.

KABOOM! Before and after images of a meteorite forming a brand new impact crater on Mars. Sometime between 18 Feb 2017 and 20 March 2019. pic.twitter.com/TWXtUoP5NA