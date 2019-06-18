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След мощного взрыва обнаружили на Марсе

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След мощного взрыва обнаружили на Марсе

Москва, 18 июня. Следы недавнего мощного взрыва обнаружили на Марсе благодаря снимкам орбитального разведчика НАСА Mars Reconnaissance Orbiter, сообщает портал Space.

По данным сотрудников университета Аризоны, занимающихся анализом снимков, кратер появился после столкновения Марса с небесным телом. Диаметр небесного тела превысил полтора метра. На кадрах с орбитального разведчика видно, что взрыв сорвал с поверхности планеты почву. На месте взрыва образовался след диаметром 15-16 метров.

Исследователи пока не смогли установить точную дату взрыва. По предварительным оценкам, взрыв мог произойти в период с сентября 2016 года по февраль 2019 года. Эксперты сообщили, что ранее подобных явлений на Марсе зафиксировано не было.

Ранее стало известно, что Россия отправит ракету на Марс в обход территории КНР. Запуск совместной российско-европейский миссии к Марсу «ЭкзоМарс-2020» на ракете «Протон-М» будет проведен с «Байконура». Решение изменить трассу выведения ракеты было принято из-за длительности согласований.

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Автор: Сергей Петров
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