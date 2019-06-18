В Роскачестве объяснили, почему топ-3 лучших смартфонов возглавили Samsung Galaxy

Руководитель департамента аналитики Роскачества Станислав Полубинский заявил, что благодаря хорошему сочетанию характеристик, смартфоны Samsung возглавили рейтинг лучших мобильных устройств.

Ранее Роскачество на пару с коллегами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провели исследование и составили рейтинг лучших мобильных телефонов, продаваемых в России. По словам экспертов, самым главным критерием отбора стал показатель параметров «камера» и «видео», после которых шли «дисплей», «производительность», «музыка», «батарея» и т.д.

По итогам проведенного исследования в тройку лидеров вошли: Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. На четвертом месте оказались смартфоны iPhone XS Max. Далее, новичок Huawei P30. Также в десятке лучших оказались три модели флагманов Samsung Galaxy, iPhone XS и Huawei P30 Pro.

Сразу после публикации рейтинга лучших смартфонов, некоторые пользователи Сети заявили, что первая тройка победителей выглядит, мягко говоря, «подозрительно» и попахивает рекламным сговором. В свою очередь руководитель департамента аналитики Роскачества Станислав Полубинский в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «никакого сговора с компанией Samsung не существует.

«Так получается, что по сумме всех показателей, тех десяти критериев, по которым оценивались устройства, Samsung общим баллом занимают такие высокие места. Они не лучше по всем 231 показателю, но в целом, по всем совокупным параметрам занимают такие высокие места. Если сравнивать с iPhone, то они (iPhone и Samsung — Прим. ФАН) везде очень близко в таблице по рейтингу, постоянно лидируют то Samsung, то Apple в каких-то отдельных показателях, но наверно здесь решающим фактором была батарея. У Samsung она более емкая и работает продолжительнее», — говорит эксперт.

По словам Полубинского, рейтинг лучших мобильных гаджетов специально создавался для того, чтобы дать российскому потребителю объективную информацию о самых современных устройствах.

«Так, россияне могут оценить то или иное устройство, понять их слабые и сильные стороны. То есть в карточках товара на нашем сайте можно подробно ознакомиться, как этот смартфон фотографирует в плохом освещении, какая у него фронтальная или основная камера, как долго это устройство будет работать, сколько часов и т.д. А дальше, исходя из собственных предпочтений, сравнивая разные модели и выстраивая свою собственную шкалу того, что важнее, человек принимает осознанный выбор. Мы просто стали удобным инструментом рационального выбора», — заключил аналитик.

Ранее эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец прокомментировал поломки Samsung Galaxy Fold до официального старта продаж объяснив это тем, что технология является экспериментальной, а также допустив нарушения условий использования смартфона.