Стали известны новые подробности конфликта Лазарева и Лободы

Москва, 18 июня. Стали известны подробности конфликта, который произошел между Сергеем Лазаревым и Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».

По словам свидетеля ссоры, инцидент произошел во время прогона номера Лободы. Лазарев начал высказывать претензии режиссеру церемонии награждения и всем сидящим вокруг. Тогда к в конфликт вмешался генеральный директор премии и канала «Муз-ТВ» Арман Давлетяров, сообщает «Культуромания».

«Он осадил Сергея в достаточно грубой форме — только так человек смог успокоиться. Понятно, что вся эта история, благодаря тому, что ее участники предпочитают не признаваться ни в чем, раздулась до масштаба вселенского скандала», — рассказал источник портала Super.

По его словам, руководству канала эта ситуация не нравится, поскольку премия «Муз-ТВ» задумывалась как творческая площадка, объединяющая людей, а не как поле для скандалов. Он также выразил надежду на то, что артисты в качестве знака примирения споют дуэтом на церемонии награждения премии «Муз-ТВ» в следующем году.

Отметим, что оба участника конфликта успели прокомментировать скандал. Лобода переадресовала вопрос о причинах ссоры к Лазареву, а тот в свою очередь процитировал одесский анекдот, посоветовав не верить всем слухам.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что на российской музыкальной премии «Муз-ТВ» Лазарев якобы нецензурно обругал Лободу, которая получила приз в категории «Лучшая певица года». Артист якобы грубо спросил у коллеги по цеху, на самом ли деле певица считает себя «самой крутой», а потом подговорил нескольких исполнителей уйти из VIP-зоны зала.