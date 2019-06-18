Малькевич рассказал, как конкурс ФАН поможет самореализоваться региональным журналистам

Во вторник завершается первый этап приема заявок журналистского конкурса Федерального агентства новостей «Хорошие новости России». За время его проведения мы получили сотни заявок, ежедневно поступали десятки звонков от представителей региональной прессы. Это говорит о том, что конкурс по-настоящему заинтересовал амбициозных журналистов, которые хотели бы проявить себя и достичь новых высот на профессиональном поприще.

Президент Фонда защиты национальных ценностей, глава комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич отметил, что востребованность конкурса была ожидаемой: граждане истосковались по положительным новостям.

«Я ожидал подобного, потому что в обществе существует серьезный запрос на хорошие новости, на позитивную информацию. Здорово, что вы обратили на это внимание и смогли реализовать», — говорит эксперт.

Он обратил внимание, что конкурс Федерального агентства новостей является уникальным — он позволит рассказать о позитивных событиях, происходящих в регионах, и одновременно поощрить журналистов.

«Как бы наивно это не звучало, существует желание самих журналистов писать о позитивном, потому что это окружает их это в регионах в изобилии. Просто они стесняются. Журналистам нужно поощрение, их нужно стимулировать. Потому что зачастую давят редакторы, учредители: хайп, трафик, давайте чернуху. И вдруг появляетесь вы и говорите: ребята, мы заинтересованы в ваших хороших новостях! Давайте их нам, и вы будете вознаграждены», — добавил журналист.

Он посоветовал нашему изданию привлекать к конкурсу как можно больше организаций, чтобы о нем могло узнать максимально возможное количество сотрудников прессы.

«Нужно подключать к проведению конкурса самые разные структуры, в следующий раз я бы рекомендовал привлечь Союз журналистов России, Общественную палату РФ и другие авторитетные организации. Прежде всего того для того, чтобы они повсеместно распространяли информацию, что такой конкурс существует», — рассуждает член ОП РФ.

Малькевич выразил уверенность, что в следующий раз поучаствовать в конкурсе захотят еще больше журналистов.

«Я думаю, что в следующий раз количество участников возрастет в разы. Потому что это очень нужный проект. У нас 85 субъектов. И в каждом из них существует огромное количество позитивных тем», — резюмировал Александр Малькевич.

Напомним, конкурс является бессрочным и будет проводиться два раза в год. Поучаствовать в нем смогут все региональные журналисты.