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Спорт

Мурило обошелся «Локомотиву» в три миллиона евро

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Мурило обошелся «Локомотиву» в три миллиона евро

Москва, 18 июня. Защитник «Крузейро» и олимпийской сборной Бразилии Серкейра Мурило вошел в состав ФК «Локомотив». Как сообщил источник Федерального агентства новостей, новый игрок обошелся «железнодорожникам» в три миллиона евро.

По словам собеседника ФАН, эта сумма включает в себя все расходы «Локомотива» на сделку: «Крузейро» получил за 22-летнего бразильца 2,5 миллиона евро. Как отметил источник, несколько дней назад Мурило прилетел в Москву, чтобы уладить все формальности сделки.

В составе «Крузейро» футболист провел 36 матчей, однако результативными действиями не отметился. В его активе также есть выступления за молодежную и олимпийскую сборные Бразилии. Основная позиция футболиста — центральный защитник.

За «Локомотив» Мурило будет выступать под номером 27, принадлежавшим ранее завершившему карьеру Игорю Денисову. Контракт Мурило с московским клубом рассчитан на пять лет.

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Автор: Сергей Петров
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