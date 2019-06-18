От «жертвы» до коллаборациониста: в либеральной «тусовке» произошел раскол из-за интервью Ивана Голунова RT

Журналист «Медузы» Иван Голунов, освобожденный с извинениями после вскрытия ошибки следствия в деле о распространении наркотиков, дал интервью своему другу и сотруднику RT Илье Васюнину, где рассказал о том, что пережил за время задержания.

Журналисты вели беседу в предельно корректном тоне, но, естественно, коллеги и соратники Голунова не могли пройти мимо этого факта и высказали свое мнение. Удивительно, как быстро «смелый и неподкупный расследователь Иван Голунов» стал в глазах оппозиционеров-грантоедов «коллаборационистом».

«Либеральный комсомол» осуждает

Особо отличился ведущий «Дождя» Константин фон Эггерт. Постоянный эксперт форума «Свободная Россия» написал патетичный пост в Facebook с вопросом «зачем?» по поводу интервью Голунова на RT и долго распространялся в комментариях, какой это позор.

Но Маргарита Симоньян вспомнила, что фон Эггерт и сам когда-то интересовался работой на RT, но «в цене не сошлись».

«Нишевый бизнес» оппозиционеров

Сам фон Эггерт все отрицает и считает себя человеком безупречной нравственности, который никогда не пойдет на «сделку с режимом». Он поминает об этом часто, попутно хвастаясь давними знакомствами с российским истеблишментом. Но суть в том, что «шатать режим» он предпочитает на зарубежных тусовках, где торгует лицом и аристократичной фамилией, обличая жизнь в «этой стране». Это ему припомнил коллега Голунова по «Медузе» Сергей Ерженков.

«…Герцоги разъезжают по форумам и конференциям. Фрик-шоу, спешите увидеть, только сегодня с гастролями к вам приехал шапито, показывающий иностранцам диковинных мартышек, слонов и уродов из России. Они-то и заинтересованы больше всего в сохранении существующего строя, от которого зависит их нишевый бизнес, в постоянном делении на своих и чужих», — пишет он в Facebook.

«Неловко за вас, ребята!»

Журналист «Эха Москвы» Таня Фельгенгауэр тоже высказалась по поводу желающих «воспитывать» Голунова. Она сравнила поведение вожаков «либерального комсомола» со скандально известной светской львицей Боженой Рынской. Журналистка рассказала, что Рынска очень хотела монетизировать нападение на Фельгенгауэр и свою борьбу с хейтерами, пыталась уговорить Таню не дать теме угаснуть, а после того, как та отказалась, вылила на нее словесные помои в своем фирменном стиле.

«Был бы человек, повод для травли найдется»

Команда Алексея Навального очень старалась влиться в волну «Я/Мы Иван Голунов». Навальный и Любовь Соболь призывали идти на несогласованный митинг и изо всех сил напоминали общественности, что глава московского штаба Леонид Волков тоже находится под административным арестом и надо бы всем выйти и потребовать его освободить.

Интервью Голунова на RT, которым руководит Маргарита Симоньян, сами Навальный и Соболь пока никак не комментировали, но сторонники блогера не упустили возможности пройтись по такой теме.

Так, журналист «Новой газеты» Евгений Левкович написал пост, что, пока Иван Голунов раздает интервью RТ и Собчак, власти якобы готовят закон, ставящий под запрет журналистские расследования как таковые. Репостившие запись навальнисты особенно переживали, что, если все так и есть, их лидер сядет в тюрьму за свои публикации.

Не исключено, что в ближайшее время Ивану Голунову предстоит пережить еще и атаку «ботов Навального», пишет бывший юрист ФБК Виталий Серуканов в своем канале.

Вот так журналист оппозиционной «Медузы» Иван Голунов с легкостью расколол оппозицию — целый штат гипотетических «кремлевских агентов» не справился бы лучше. Большой заслуги Голунова в том нет, все дело в нравах «либерального комсомола»: улыбаться на камеру, взявшись за руки, эта публика умеет, а по-взрослому договариваться ради достижения цели — не очень, все попытки объединиться вскоре заканчиваются публичными ссорами и выяснением, у кого совесть чище.