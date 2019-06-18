«Нафтогаз» предложил «Газпрому» контракт на «своп» газа

Киев, 18 июня. «Нафтогаз Украины» предложил «Газпрому» заключить контракт на «своп» газа, если стороны не смогут договориться о продлении соглашений на транзит российского топлива.

«Мы предлагаем «Газпрому заключить с «Нафтогазом» договор не на услуги транспортировки, а на «своп» газа», — заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

В компании объяснили, что, согласно контракту на «своп» газа, «Газпром» будет передавать Украине определенный объем газа, точно такой же объем Украина будет передавать ЕС. Передачу газа в ЕС будут фиксировать операторы Словакии, Венгрии, Польши и Румынии.

«Газпром» предложил Украине вернуться к переговорам с «чистого листа» в рамках мирового соглашения по спорам в судах Стокгольма. Как отметил член правления компании Сергей Кузнец, что «Газпром» предложил Киеву заключить мировое соглашение еще в январе, однако предложение было проигнорировано. Кроме того, Кузнец объяснил, почему заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях пока невозможно. По его словам, на Украине отсутствуют институты, необходимые для безопасного транзита на европейских условиях.

Украина с 2015 года перестала покупать газ у России. Вместо этого страна приобретает российское топливо, но уже через перекупщиков в Европе и по завышенной цене. Кроме того, Киев последовательно выступает против строительства газопровода «Северный поток — 2», который планируется построить в обход Украины, поскольку в этом случае государство может лишиться стабильного дохода от транзита российского газа.